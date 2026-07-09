Φίνος Φιλμ: Ο Κώστας Βουτσάς παραδίδει μαθήματα φλερτ

Καλοκαιρινό φλερτάκι, τι πιο ωραίο; Όταν όμως είναι κάτι να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά! Η Φίνος Φιλμ ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βιντεάκι όπου ο Κώστας Βουτσάς προσπαθεί να φλερτάρει στην πλαζ, με διάφορους τρόπους και διάφορες γυναίκες.

Βλέπουμε μια συγκλονιστικά όμορφη Έλενα Ναθαναήλ και μια κορμάρα Ρένα Βλαχοπούλου που δεν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί, έλα όμως που στο τέλος βγαίνουν σχεδόν… συγγενείς καθώς εκείνος τα έχει με την αδερφή της!

Το ελληνικό σινεμά παραμένει αθάνατο και στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής καθώς μέσα από αυτά τα reels και συνεχίζει να μένει ζωντανό και να περνά από γενιά σε γενιά!