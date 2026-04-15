Απρόοπτο για τη Μαρίζα Κωχ - Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα σε ορθοπεδική κλινική νοσηλεύεται η ερμηνεύτρια Μαρίζα Κωχ, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καλλιτέχνις αναφέρει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, κάνοντας λόγο για «ράγισμα στον κόκκυγα της σπονδυλικής στήλης», το οποίο την οδήγησε σε νοσηλεία και ανάπαυση στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κατάστασή της την αναγκάζει να περιορίσει τις άμεσες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Λόγω του προβλήματος υγείας, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το προσεχές διάστημα παρουσίαση του κύκλου τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Δήμο Αβδελιώδη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ

«Αγαπημένοι μου,

Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου. Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή».

Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα.»