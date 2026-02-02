Αρχαίο κινέζικο βότανο καταπολεμά την τριχόπτωση και με τη βούλα της επιστήμης

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονται σε φαρμακευτικές λύσεις κατά της φαλάκρας, με περιορισμένα αποτελέσματα και ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η κοινή ανδρογενετική αλωπεκία επηρεάζει άνδρες και γυναίκες και μπορεί να εμφανιστεί ήδη από νεαρή ηλικία. Τυπικά, οι πρώτες ενδείξεις είναι η αραίωση της τρίχας στο μέτωπο και την κορυφή της κεφαλής, μαζί με προβλήματα του τριχωτού όπως λιπαρότητα, πιτυρίδα, φαγούρα ή φλεγμονές θυλάκων. Χωρίς έγκαιρη παρέμβαση, η αραίωση εξελίσσεται σε ορατή φαλάκρα.

Τα υπάρχοντα φάρμακα και οι παρενέργειές τους

Οι τρέχουσες θεραπείες, κυρίως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη, στοχεύουν συγκεκριμένες ορμονικές ή κυτταρικές διεργασίες, αλλά συχνά συνοδεύονται από παρενέργειες π.χ. ερεθισμό στο τριχωτό, ορμονικές διαταραχές ή ανησυχία για μακροχρόνια χρήση. Αυτό έχει οδηγήσει την επιστημονική κοινότητα στην αναζήτηση ασφαλέστερων, πολυλειτουργικών λύσεων που θα στοχεύουν ταυτόχρονα πολλούς μηχανισμούς τριχόπτωσης.

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, ένα φυτό που κερδίζει νέα επιστημονική προσοχή είναι το Polygonum multiflorum, γνωστό στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική ως He Shou Wu. Χρησιμοποιείται εδώ και πάνω από χίλια χρόνια, με αρχαία κείμενα να το περιγράφουν ως βότανο που «μαυρίζει τα μαλλιά, ενισχύει τις ρίζες και καθυστερεί την αραίωση». Μια πρόσφατη μελέτη δείχνει ότι αυτές οι παρατηρήσεις έχουν πλέον βιολογική βάση. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ό,τι η σύνδεση αρχαίας γνώσης και μοντέρνας επιστήμης αποδεικνύει πως οι ιστορικές αναφορές δεν ήταν μύθος, αλλά φαρμακολογία.

Η βιολογική δράση του He Shou Wu

Η ρίζα του εν λόγω φυτού φαίνεται να επηρεάζει πολλαπλά βιολογικά μονοπάτια, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά φάρμακα που δρουν με έναν και μόνο τρόπο. Εργαστηριακές και ζωικές μελέτες δείχνουν ότι τα εκχυλίσματα εμποδίζουν τη δράση της 5α-αναγωγάσης, του ενζύμου που παράγει την ορμόνη διυδροτεστοστερόνη (DHT), η οποία ευθύνεται για τη συρρίκνωση των θυλάκων. Επιπλέον, συστατικά όπως η εμοδίνη μειώνουν τα επίπεδα DHT στο δέρμα και αναστέλλουν την ανδρογονική δραστηριότητα που προκαλεί αραίωση.

Η ρίζα He Shou Wu προστατεύει τα κύτταρα των θυλάκων από πρόωρο θάνατο, ένα χαρακτηριστικό της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Σημαντικά συστατικά, όπως η TSG, ενεργοποιούν μονοπάτια επιβίωσης και αυξάνουν πρωτεΐνες που προστατεύουν τα κύτταρα, ενώ καταστέλλουν σήματα που οδηγούν σε απόπτωση. Με αυτόν τον τρόπο παρατείνεται η φάση ανάπτυξης των μαλλιών.

Παράλληλα, η ρίζα διεγείρει βιοχημικά μονοπάτια όπως Wnt/β-catenin και Sonic hedgehog, απαραίτητα για την ενεργοποίηση των θυλάκων και τη διατήρηση των βλαστικών κυττάρων. Σε ζωικά μοντέλα, τοπικά εκχυλίσματα επανενεργοποίησαν αδρανείς θύλακες, αυξάνοντας τα επίπεδα αυτών των πρωτεϊνών στο τριχωτό. Ταυτόχρονα, ρυθμίζει αυξητικούς παράγοντες όπως IGF-1, VEGF και FGF-7, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την αναγέννηση, ενώ καταστέλλει αρνητικούς παράγοντες όπως TGF-β και Dkk-1 που οδηγούν σε συρρίκνωση των θυλάκων.

Η κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό είναι καθοριστική για την υγεία των μαλλιών και η He Shou Wu φαίνεται να βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία, μειώνοντας το ιξώδες του αίματος, προάγοντας τον σχηματισμό μικρών αγγείων και βελτιώνοντας τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών στους θύλακες. Αρχαία κινεζικά κείμενα τεκμηριώνουν τη χρήση της για μαύρισμα των μαλλιών και ενίσχυση των ριζών, μια πρακτική που συνεχίζεται σε σύγχρονα καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα για τριχόπτωση.

Η ανάγκη επιπλέον μελετών

Ή ρίζα θεωρείται ασφαλής, χωρίς τις παρενέργειες που απασχολούν πολλούς ασθενείς, όταν παρασκευάζεται σωστά. Ωστόσο, οι συγγραφείς της ανασκόπησης προειδοποιούν ότι η λανθασμένη επεξεργασία ή υπερδοσολογία μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Απαιτείται τυποποίηση των σκευασμάτων και αυστηρή τήρηση των συνιστώμενης ποσότητας, ενώ μεγάλης κλίμακας κλινικές μελέτες θα επιβεβαιώσουν πλήρως την αποτελεσματικότητα.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Holistic Integrative Pharmacy.