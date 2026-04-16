Άρειος Πάγος: Δεν έχει ίχνος αλήθειας δημοσίευμα για τους λόγους παραίτησης Αρεοπαγίτη

Για «δημοσίευμα (ανυπόγραφο) που στερείται ίχνους αλήθειας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του Θεσμού της Δικαιοσύνης», κάνει λόγο ο Άρειος Πάγος, αναφερόμενος σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» που υποστηρίζει ότι Αρεοπαγίτης παραιτήθηκε μετά τις υποδείξεις που δέχτηκε να θεωρήσει κανονική και νόμιμη τη δήλωση αποχής της πρoέδρου στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών.

Παράλληλα, επικαλείται τον ίδιο τον Αρεοπαγίτη, Φώτιο Μουζάκη, ο οποίος, όπως λέει, αναφέρεται ονομαστικά στο δημοσίευμα και ο οποίος προέβη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου σε δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει καμία σχέση με το δημοσίευμα ενώ ως προς το περιεχόμενό του υπογραμμίζει ότι «ουδεμία από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα συστάσεις, σε σχέση με τη δήλωση αποχής της προέδρου της δίκης για τις βιντεοταινίες στη Λάρισα και με τη νομιμότητα της απόφασης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, έγινε προς το πρόσωπό μου, είτε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου είτε από άλλο πρόσωπο».

Ο ίδιος υπογραμμίζει, δε, ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν πλήττει μόνο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αλλά κυρίως το κύρος του Θεσμού της Δικαιοσύνης.



Τέλος, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει και τον ισχυρισμό περί δήθεν πιέσεων προς άλλους Αρεοπαγίτες να παραιτηθούν, χαρακτηρίζοντάς τον αντίθετο με τη νομική κουλτούρα και επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις παραίτησης αποτελούν προσωπική επιλογή, προστατευόμενη από το πλαίσιο των προσωπικών δεδομένων.