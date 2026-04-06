Νέα εξέλιξη: Το Δημόσιο θα παρασταθεί υπέρ των θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος

Το ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να παρασταθεί στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, προς υποστήριξη της κατηγορίας, όπως προανήγγειλε δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά τη δικάσιμο στη Λάρισα σήμερα Δευτέρα (6/4).

Η πρόεδρος του δικαστηρίου της είπε ότι αυτό μπορεί να γίνει στην επόμενη δικάσιμο, όπως επίσης παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μπορεί να δηλώσει όποιος συγγενής επιθυμεί και δεν το έχει ήδη κάνει.

Το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να διευθετηθεί πώς θα δοθούν στους συνηγόρους οι δηλώσεις παράστασης -με φωτοτυπία ή με σαρωμένο αντίγραφο.

Η επόμενη δικάσιμος για τη σιδηροδρομική τραγωδία αναμένεται να διεξαχθεί τη Δευτέρα 26 Απριλίου.