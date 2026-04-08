Μιρέλα Ρούτσι: «Τρία χρόνια δολοφονούν εμάς» - Δίωξη του Σεβαστίδη θα ζητήσει ο Κωνσταντόπουλος

Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής προχώρησαν οι γονείς και ο αδερφός του Ντένις Ρούτσι, του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και θα γινόταν σήμερα 26 ετών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησαν οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι συγγενείς του Ντένις έκαναν λόγο για έναν μηχανισμό που «επιχειρεί να πλήξει την αλήθεια» και δήλωσαν ότι καμία φωνή που αγωνίζεται για δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών δεν θα σιγήσει.

«Σήμερα ο Ντένις θα γιόρταζε τα γενέθλιά του. Όμως τον κρατάω ζωντανό μέσα μου και είμαι εδώ για να διεκδικήσω τα αυτονόητα, την αλήθεια για τα παιδιά μας. Τρία χρόνια δολοφονούν εμάς», τόνισε η Μιρέλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου που έγινε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (8/4).

«Τις τελευταίες βδομάδες βλέπουμε μια συντονισμένη επίθεση προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Σκοτάδι στην υπόθεση και επίθεση στη φωνή που αντιστέκεται. Ξεκάθαρη προσπάθεια αποδυνάμωσης και φίμωσης, βλέπουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού που επιχειρεί να πλήξει όχι μόνο εμένα αλλά και την αλήθεια. Η προσπάθεια απαξίωσης δεν θα περάσει», δήλωσε η Μιρέλα Ρούτσι και πρόσθεσε: «Η δικαιοσύνη είναι υπόθεση όλων μας, καμία φωνή που αγωνίζεται για το δίκαιο δεν θα σιγήσει».

«Δεν έχουν λίγη τσίπα πάνω τους»

Από την πλευρά του, ο αδερφός του Ντένι, Κρις Ρούτσι ανέφερε: «Είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά για μένα, είμαι μόνο 22 ετών, να βρεθώ σε μια τέτοια δίκη και να ακούσω ένα μάρτυρα με τόσες μεθοδεύσεις, είναι κάτι που δεν θα ήθελα να συνεχιστεί».

«Δεν ξέρω οι ψυχούλες εκεί πάνω πως θα αντιδρούσαν απέναντι σε αυτό το κράτος», πρόσθεσε.

«Απαράδεκτα όσα γίνονται, απαράδεκτο ότι δεν έχουν λίγη τσίπα πάνω τους. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση διότι η μεθόδευση είναι κρίσιμη», επισήμανε ο Κρις Ρούτσι και τόνισε: «Είναι σημαντικό να σταματήσει αυτό, δείχνει στη γενιά μου ότι η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντικό να έρθει».

Πάνος Ρούτσι: «Έχω να κοιμηθώ δύο μέρες...»

Παίρνοντας τον λόγο, ο Πάνος Ρούτσι ανέφερε ότι έχει να κοιμηθεί δύο ημέρες λόγω των όσων συνέβησαν στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία τις προηγούμενες ημέρες. «Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να βρω μια δικαιολογία για αυτό που γίνεται. Σήμερα θα γινόταν 26, θα σβήναμε τα κεριά, θα γελάγαμε, θα τρώγαμε», είπε.

Παπαγγελής: «Θα αποκαλύπτουμε ό,τι συγκαλύπτουν»

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της 18χρονης Αναστασίας, που σκοτώθηκε στην τραγωδία, τόνισε:

Προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια. Με ό,τι μέσο μπορούμε, θα αποκαλύπτουμε ό,τι αυτοί συγκαλύπτουν».

«Είναι απορία μας γιατί τόσο μένος σε ό,τι έχει να κάνει με τα Τέμπη. Πιστεύω ότι θα το ανακαλύψουμε δικάσιμο με τη δικάσιμο πάντα με τη βοήθεια της συνηγόρου μας».

Μαρία Ντόλκα: «Περιμένω τη μέρα που θα μπουν φυλακή»

Η μητέρα της Αναστασίας, Μαρία, δήλωσε: «Η Αναστασία γιόρταζε το Πάσχα. Δεν θα ξανάρθει ποτέ από τη Θεσσαλονίκη. Απογοητεύτηκα τόσο πολύ σε όλες τις δικασίμους που ανέβηκα στη Λάρισα για τα βίντεο, γιατί η δικαιοσύνη αποδείχθηκε αδύναμη.

Η πρόεδρος ήταν πολύ λίγη, στάθηκε στο ύψος της η κ. Εισαγγελέας. Ελπίζω οι δικαστές στη μεγάλη δίκη να είναι σαν και αυτήν.

Δεν είμαστε πελάτες της Κωνσταντοπούλου, υπερασπιζόμαστε το παιδί μας. Είμαστε οι εντολείς της, ήταν δική μας επιλογή και μαζί της θα συνεχίσουμε γιατί υπερασπίζεται τα παιδιά μας. Περιμένω τη μέρα που θα μπούνε στη φυλακή και θα λιώσουν πίσω από τα σίδερα, όπως τα σίδερα που έλιωσαν το παιδί μου».

Κωνσταντόπουλος: «Θα ζητήσω τη δίωξη του Σεβαστίδη»

Συνέχεια στη σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη (8/4) ο πατέρας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος συμμετέχει μαζί με την κόρη του στη δίκη των Τεμπών ως συνήγορος των θυμάτων.

Μάλιστα, ζήτησε τη δίωξη του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χαράλαμπου Σεβαστίδη.

«Δεν θα χαρίσω 51 χρόνια δικηγορίας σε κανέναν Σεβαστίδη. Θα ζητήσω την πειθαρχική παραπομπή του Σεβαστίδη για ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστικού. Θα ζητήσω τη δίωξή του για συκοφαντική δυσφήμιση και θα στείλω όλες τις ανακοινώσεις του και τις εξυπνάδες που λέει, σε όλα τα παρατηρητήρια και τους Ευρωπαίους δικαστές να δούμε ποιος δυσφημεί και ποιος είναι κοινός υβριστής».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολεμούν τους συγγενείς, αντί να ζητούν γονατιστοί συγγνώμη»

«Σε κοινή θέα παραβιάστηκε η αρχή ότι πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ο τόπος ήταν αφημένος στην αστυνομία με εποπτεία της κυβέρνησης. Ο Αγάπιος Χαρακόπουλος, αδερφός του βουλευτή της ΝΔ, ήταν σε κοινή θέα και ενημέρωνε ότι κάνουν ό,τι μπορούν, την ίδια ώρα σε κοινή θέα τσουβάλιασαν τα υπολείμματα ανθρώπου, παραβίασαν όλες τις αρχές της ιατροδικαστικής και της δικονομίας», υπογράμμισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι γνωστό ότι ο τόπος εγκλήματος καταγράφεται, περιχαρακώνεται», είπε.

«Οι άνθρωποι αυτοί, την ώρα που κάποιοι σε δημόσια θέα έλεγαν ότι κάνουν τα πάντα, στην πραγματικότητα μπάζωναν τον τόπο του εγκλήματος.

H Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε τη Μ. Τετάρτη για τα Τέμπη

Έγινε παρέμβαση από τον Ντογιάκο. Δεν νοείται εισαγγελέας να μην πατήσει επί δύο μέρες στον τόπο του εγκλήματος. Οι άνθρωποι αυτοί, τις μέρες εκείνες, ήταν στη Λάρισα και αντί γονατιστοί να ζητάνε συγνώμη στους συγγενείς, τους πολεμούν, αντιδικούν μαζί τους, τους συκοφαντούν και τους λοιδορούν, τους λένε ότι αυτοί, οι συγγενείς, δεν θέλουν να γίνει η δίκη. Τολμάνε να το λένε οι ένοχοι. Θα έπρεπε να έχουν λογοδοτήσει, θα έπρεπε να είναι ήδη φυλακή», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Τόλμησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης να πει ότι δεν έχει γίνει εκταφή γιατί δεν ενδιαφέρονται. Ποιος δεν ενδιαφέρεται; Ο Πάνος Ρούτσι;», ανέφερε.