Δίκη για τη σύμβαση 717: Αντιπαράθεση για τον θάνατο κατηγορούμενου ελεγκτή

Σε κλίμα αντιπαράθεσης ξεκινά η δίκη ενός εκ των δύο κατηγορουμένων ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που υπέγραφε το πόρισμα ότι δεν υπάρχει ευθύνη στελεχών του ΟΣΕ για τη μη εκτέλεση της σύμβασης 717.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος, ενώ πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο δεύτερος κατηγορούμενος Δημήτριος Τραπεζιώτης.

«Πρέπει να παύσει η ποινική δίωξη λόγω θανάτου» δήλωσε ο Νίκος Πουλάκος, πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και συνήγορος του θανόντος, χωρίς όμως να προσκομίσει πιστοποιητικό θανάτου, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγγενών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και των συνηγόρων τους.

«Το δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» αναφερθηκε χαρακτηριστικά από την υποστήριξη της κατηγορίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέφερε ότι «δεν μπορεί να μείνει κάτι συσκοτισμένο και θολό» και διατύπωσε το ερώτημα «πέθανε σε ύποπτες συνθήκες;».

Το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά, προκειμένου να προσκομιστεί ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή Δημητρίου Τραπεζιώτη.