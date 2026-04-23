Πυρά Ασλανίδη σε Καραμανλή: «Αν δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο»

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον Κώστα Καραμανλή.

Όπως γνωστοποίησε, ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα.

«Προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών»

Ο κ. Ασλανίδης άσκησε έντονη κριτική στο περιεχόμενο της δικογραφίας, τονίζοντας ότι περιορίζεται στην παράβαση καθήκοντος, που σχετίζεται με ζητήματα χρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ΟΣΕ.

«Είναι απαράδεκτη και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι δεν γίνεται ουσιαστική αναφορά στο ίδιο το δυστύχημα των Τεμπών ούτε στις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί.

Αναφερόμενος στον πρώην υπουργό, ο πρόεδρος του Συλλόγου σχολίασε δηλώσεις του, σημειώνοντας με αιχμηρό τρόπο ότι «αν δεν λεγόταν Καραμανλής, δεν θα ήταν ούτε για να δουλέψει σε στάβλο», εκφράζοντας την οργή του για τη διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ανακριτής τον ενημέρωσε ότι έχουν ήδη προχωρήσει σε παράσταση κατηγορίας και άλλοι συγγενείς θυμάτων, ενώ η διαδικασία της ανάκρισης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

@flashgrofficial Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης, με αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου. Από πλημμέλημα σε κακούργημα. «Το κατηγορητήριο προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών» λέει, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχει αναφορά στο ίδιο το δυστύχημα. Σκληρή επίθεση και στις δηλώσεις Καραμανλή: «Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα». Η ανάκριση συνεχίζεται, με συγγενείς θυμάτων να δηλώνουν παράσταση κατηγορίας. 🎥@johnkemmos ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

«Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία»

Ο Παύλος Ασλανίδης επανέλαβε ότι, κατά την άποψή του, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που στηρίζουν πιο βαριές κατηγορίες, εκφράζοντας την ελπίδα να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη δικογραφία.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για καθυστερήσεις, λέγοντας ότι «η αλήθεια έχει σταματήσει έξω από το ελληνικό Κοινοβούλιο», ενώ υποστήριξε ότι η Δικαιοσύνη επιθυμεί να προχωρήσει, αλλά συναντά εμπόδια.