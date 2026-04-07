Δίκη για Τέμπη: Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα - Ζητούνται έγγραφα και οικοδομικές άδειες

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών για το κτήριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, με παραγγελία της εισαγγελέως ζητούνται στοιχεία από την Πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες, καθώς και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Επίσης ζητείται να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα, σύμφωνα με το larissanet.

Επίσης σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.

Η διενέργεια της προκαταρκτικής έχει την έννοια της κατεπείγουσας, κάτι που σημαίνει ότι θα «τρέξει» άμεσα - με δεδομένο πάντα ότι μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα.