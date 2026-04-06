Τέμπη-Νέο βίντεο: Χωματουργικές εργασίες μετά το δυστύχημα-«Ιδού το μπάζωμα» λένε συνήγοροι συγγενών

Νέα τροπή, που αναμένεται να λάβει η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών, μετά τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού που φαίνεται να καταγράφει καρέ-καρέ τις εργασίες στον τόπο του δυστυχήματος που ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας σήμερα.

Πρόκειται για στοιχεία που προέκυψαν από τη δική για τα βίντεο, πριν αυτή αναβληθεί, αφού η Πρόεδρος πριν δηλώσει αποχή είχε κάνει εν μέρει δεκτό το αίτημα να δοθούν τα βίντεο.



Κατά πληροφορίες πρόκειται για βίντεο που κατασχέθηκαν από το κινητό του εργολάβου

Οι συνήγοροι των οικογενειών των θυμάτων κάνουν λόγο για «αδιάψευστα στοιχεία» που αποδεικνύουν την εσπευσμένη αλλοίωση του πεδίου, πριν καν ολοκληρωθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό βιολογικού υλικού.

Τι δήλωσαν οι συνήγοροι οικογενειών θυμάτων Βάσως Πανταζή και Αντώνης Ψαρόπουλος



Η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Βάσω Πανταζή, σε σημερινές της δηλώσεις, υπήρξε κατηγορηματική. Όπως τόνισε, το υλικό που έχουν πλέον στα χέρια τους οι νομικοί εκπρόσωποι δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες.

«Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας υλικό που αποδεικνύει το μπάζωμα. Δεν πρόκειται πλέον για εκτιμήσεις ή μαρτυρίες, αλλά για την ίδια την εικόνα που δείχνει τα μηχανήματα να επιχειρούν στο σημείο, μεταφέροντας χώμα και υλικά, αλλοιώνοντας τον χώρο της τραγωδίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος, εκτιμώντας ότι η ουσία της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών θα αρχίσει να εκδικάζεται στις αρχές Μαΐου, ενώ για το υλικό που τους χορηγήθηκε από την δίκη για τα βίντεο, τα οποία σχετίζονται με το μοιραίο εκείνο βράδυ, είπε:.

«Ό,τι μπορέσαμε να πάρουμε, γιατί δε μας χορηγήθηκε όλο το υλικό, υπάρχει όντως σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχει βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ - καρέ, με χρονολογίες το μπάζωμα και το ξε-μπάζωμα. Και σαφέστατα μπορεί το υλικό να χρησιμοποιηθεί».

Τι καταγράφει το βίντεο



Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, διακρίνονται βαρέα οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα να εργάζονται πυρετωδώς πάνω στις ράγες και στον περιβάλλοντα χώρο. Στις αρχικές διαβεβαιώσεις τους οι αρχές είχαν κάνει λόγο για «απαραίτητες εργασίες σταθεροποίησης του εδάφους» προκειμένου να επιχειρήσουν οι γερανοί.

Οι συγγενείς των θυμάτων υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή, που χαρακτηρίζουν «μπάζωμα», έγινε με πρωτοφανή σπουδή, οδηγώντας στην απομάκρυνση κρίσιμων στοιχείων και πιθανώς υπολειμμάτων που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση.

Με σχετική ηρεμία κύλησε η τρίτη μέρα της δίκης των Τεμπών. Αισθητά λιγότερη ήταν σήμερα η προσέλευση στο δικαστήριο, καθώς οι συγγενείς που έχουν ήδη νομιμοποιηθεί δεν είχαν υποχρέωση παρουσίας. Η αστυνομία που βρισκόταν ανάμεσα σε συγγενείς και δικηγόρους αποχώρησε, δίνοντας τη δυνατότητα στους συγγενείς να καθίσουν στις μπροστινές θέσεις της αίθουσας. Μεταξύ των νομιμοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν, έγινε κι εκείνη της μητέρας του Μοχαμαντ Εντριζ-Μια, η οποία δεν μπορεί να παραβρεθεί στη δίκη καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει από το Μπαγκλαντές. Η έδρα ανακοίνωσε ότι οι επόμενες δικάσιμες ορίστηκαν για τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου.

Τα κρίσιμα ερωτήματα



Η νομική πλευρά των οικογενειών θέτει πλέον επιτακτικά το ερώτημα: «Ποιος έδωσε την εντολή; Γιατί οι εργασίες ξεκίνησαν πριν την πλήρη εξέταση του χώρου από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες;

Πού μεταφέρθηκαν τα χώματα που απομακρύνθηκαν από το σημείο μηδέν; Γιατί επιχειρήθηκε η τσιμεντόστρωση μέρους του πεδίου λίγα 24ωρα μετά την τραγωδία;»



Η κ. Πανταζή σημείωσε πως το νέο αυτό υλικό θα κατατεθεί άμεσα στις ανακριτικές αρχές στη Λάρισα, ζητώντας την περαιτέρω διερεύνηση των ευθυνών των προσώπων που διαχειρίστηκαν τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά τη σύγκρουση.

Η οργή των συγγενών



Για τις οικογένειες των 57 θυμάτων, το βίντεο αυτό αποτελεί την επιβεβαίωση των φόβων τους για προσπάθεια συγκάλυψης και η δικαιοσύνη καλείται πλέον να αξιολογήσει το νέο υλικό και να αποφανθεί αν η αλλοίωση του σκηνικού συνιστά παρακώλυση δικαιοσύνης και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.