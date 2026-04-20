Εμπρησμός στο αυτοκίνητο στον πραγματογνώμονα των Τεμπών Δημήτρη Καρώνη- Ποιοι ανέλαβαν την ευθύνη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου σε αυτοκίνητο, με την κινητοποίηση των Αρχών να είναι άμεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα ήταν μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου κοντά στη Λέσχη και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανήκει σε πραγματογνώμονα της υπόθεσης των Τεμπών και συγκεκριμένα στον καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη, ο οποίος στην έκθεσή του είχε αποδώσει την πυρόσφαιρα μετά τη σύγκρουση στα έλαια σιλικόνης των μηχανών, βασιζόμενος σε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Μάλιστα, αναφέρεται πως το συμβάν έγινε με εύφλεκτο υγρό και δεν βρέθηκε κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους» ανέλαβε την ευθύνη της εμπρηστικής επίθεσης με τηλεφώνημα στην Εφημερίδα των Συντακτών.