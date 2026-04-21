Συνελήφθη 59χρονος για τη φωτιά στο Νεοχώρι Πηλίου - Πρόστιμο 2.925 ευρώ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα (20/4) στην περιοχή Νεοχωρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αφετών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ημεδαπός άνδρας, γεννηθείς το 1967, φέρεται να έβαλε φωτιά περίπου στις 15:58, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Η πυρκαγιά γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, δημιουργώντας κίνδυνο για γειτονικές εκτάσεις και κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Μετά την επέμβαση και την ολοκλήρωση της έρευνας από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.925 ευρώ, για παραβίαση της νομοθεσίας περί πρόληψης πυρκαγιών.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής.