Ψαρόπουλος για δίκη Τέμπη: «Ήρθαμε για δικαίωση, όχι για επεισόδια»

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος

Οι συγγενείς βρίσκονται στη δίκη των Τεμπών για τη δικαίωση των ανθρώπων που έχασαν και όχι για να προκαλέσουν προβλήματα, δήλωσε ο πατέρας της Μάρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος, εκτιμώντας ότι η ουσία της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών θα αρχίσει να εκδικάζεται στις αρχές Μαΐου. Σημείωσε επίσης ότι ελπίζει η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά, χωρίς προβλήματα όπως στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο.

Αναφορικά με τις κόντρες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δικαστών και των δικηγόρων, ο πατέρας της Μάρθης τόνισε: «Δε θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες κόντρες. Ελπίζω αυτό να μην επηρεάσει την κρίση των δικαστών στη συγκεκριμένη δίκη και σε κάθε δίκη. Φαντάζομαι ότι θα προχωρήσει ομαλά η εκδίκαση της υπόθεσης».

Σχετικά με το αίτημά του να μην υπάρχει τόσο έντονη αστυνομική παρουσία έξω από τη δικαστική αίθουσα που πραγματοποιείται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, ο κ. Ψαρόπουλος ανέφερε: «Φαντάζομαι και αυτό θα βελτιωθεί γιατί είναι όντως ένα ζήτημα, είναι πάρα πολλοί οι αστυνομικοί που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα και δε χρειαζόταν, γιατί εδώ η συντριπτική πλειοψηφία είμαστε συγγενείς. Ήρθαμε για τη δικαίωση των ανθρώπων που χάσαμε και των τραυματιών φυσικά που υποφέρουν και όχι για να δημιουργήσουμε επεισόδια. Δεν κινδυνεύει κανείς από εμάς».

Ψαρόπουλος: «Ήρθαμε για δικαίωση των ανθρώπων που χάσαμε – Δεν κινδυνεύει κανείς από εμάς»



«Οι νομιμοποιήσεις είναι όντως μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σήμερα για να προχωρήσουμε στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις. Ωστόσο, να πω ότι η ουσία της υπόθεσης θα αρχίσει να δικάζεται όχι νωρίτερα από τις αρχές Μαΐου» επεσήμανε. «Νομίζω θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές προκειμένου να συντελέσουμε όλοι μας σε μια ήρεμη εκδίκαση της δίκης», συνέχισε.

Όσον αφορά το υλικό που τους χορηγήθηκε από την δίκη για τα βίντεο, τα οποία σχετίζονται με το μοιραίο εκείνο βράδυ, είπε: «Ό,τι μπορέσαμε να πάρουμε, γιατί δε μας χορηγήθηκε όλο το υλικό, υπάρχει όντως σημαντικό υλικό το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία του μπαζώματος. Υπάρχει βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό το οποίο δείχνει σχεδόν καρέ - καρέ, με χρονολογίες το μπάζωμα και το ξε-μπάζωμα. Και σαφέστατα μπορεί το υλικό να χρησιμοποιηθεί».