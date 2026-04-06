«Τι σας τάξανε;»: Βίντεο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ξεσπά στη δίκη των Τεμπών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου στη δίκη των Τεμπών.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος

Βίντεο από τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου στη δίκη των Τεμπών δημοσίευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγράφοντας την έντονη διαμάχη μέσα στη δικαστική αίθουσα. Στο υλικό, η Κωνσταντοπούλου ακούγεται να φωνάζει προς την πρόεδρο της έδρας και τον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, Θοδωρή Μαντά:

«Με εμποδίζετε, κυρία πρόεδρε; Τι είναι αυτό ακριβώς; Τι σας τάξανε; Έλεος! Τι σας δώσανε; Τι πήρατε; Τόσο πούλημα; Θέλω να πάω στην εντολέα μου, δεν ντρέπεστε;»

Από το βάθος της αίθουσας ακούγονταν φωνές όπως:

«Μήπως να μας πείτε και την απόφαση να τελειώσουμε, να μην ερχόμαστε; Τι μας κοροϊδεύετε πια;»

Οι δικηγόροι αντιδρούσαν φωνάζοντας ότι προκαλείται ένταση, ενώ η μητέρα του Ντένις Ρούτσι προσπαθούσε να φτάσει στα έδρανα, με τους αστυνομικούς να δημιουργούν φραγμό, εντείνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Η ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου

Στην ανάρτησή της, η Κωνσταντοπούλου γράφει χαρακτηριστικά:

«Αφιερωμένο στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων, που σίγησε απέναντι στα έκτροπα που συνέβησαν στην αίθουσα την Τετάρτη 1/4 στη δίκη των Τεμπών. Στο βίντεο συνεχίζω να διαμαρτύρομαι, ενώ ο αστυνομικός κλοιός με εμποδίζει να φτάσω στην Μιρέλα Ρούτσι, την εντολέα μου, που και εκείνη δεν μπορεί να προσεγγίσει.»

«Αυτή η παρεμπόδιση συνηγόρου αποτελεί βαρύτατη παραβίαση της νομιμότητας, κι όμως τόσο η Έδρα όσο και η Ολομέλεια παραμένουν σιωπηρές. Ο Θοδωρής Μαντάς είπε ότι είναι σε δύσκολη θέση, κι εγώ του απάντησα: ‘Σε δύσκολη θέση είναι; Βγείτε απ’ τη δύσκολη θέση! Τι σας τάξανε; Έλεος! Δεν ντρέπεστε; Τόσο πούλημα!’»

Η αναφορά αυτή συνδέεται με συνάντηση των Προέδρων με τον Φλωρίδη στις 26/3, κατά την οποία ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Α. Κουτσόλαμπρος, είχε ζητήσει από τον Θ. Μαντά να μην δημιουργηθεί φασαρία για τη δίκη των Τεμπών. Στην πρώτη δικάσιμο ο Μαντάς είχε δηλώσει ότι θα απείχε και θα εισηγείτο αποχή, λαμβάνοντας τη δυσαρέσκεια των Προέδρων, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι υπερέβη την εντολή του.

Η Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι θέλει να προσεγγίσει την εντολέα της. Άλλοι συνάδελφοι διαμαρτύρονταν για την πρόκληση έντασης από την έδρα, ενώ η Μαρία Καρυστιανού φώναζε έντονα προς την πρόεδρο. Οι αστυνομικοί συνέχιζαν να εμποδίζουν την προσέγγιση της Ρούτσι, ενώ η έδρα παρέμενε σιωπηλή. Σύμφωνα με την ίδια, τα συμπεράσματα για κάθε δημοκρατικό πολίτη είναι προφανή, ενώ κατήγγειλε τη στάση των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων την ίδια μέρα.

