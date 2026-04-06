Βάσω Πανταζή στη δίκη για τα Τέμπη: Για πρώτη φορά έχουμε υλικό που αποδεικνύει το «μπάζωμα»

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος

Με τη διαδικασία των νομιμοποιήσεων συνεχίζεται σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Υλικό που αποδεικνύει το «μπάζωμα»»

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις της συνηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, Βάσως Πανταζή: «Είμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η δίκη πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει. Η δίκη για τα χαμένα βίντεο που αναβλήθηκε επ’ αόριστον ήταν μία πολύ σημαντική δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Για πρώτη φορά έχουμε στα χέρια μας πλέον έστω και από τα αντίγραφα της Ελληνικής Αστυνομίας, βίντεο, φωτογραφίες και υλικό από drone που πήραν οι πραγματογνώμονες τις πρώτες ώρες του εγκλήματος και τα οποία στοιχεία αποδεικνύουν το λεγόμενο «μπάζωμα» που φωνάζουν οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει τρομακτική αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος. Σκοπεύουμε αυτό το υλικό να το διαβιβάσουμε και στις δικογραφίες που αφορούν τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Καραμανλή. Φυσικά θα το προσκομίσουμε και ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Το βασικό, όμως, είναι να υπάρξει ηρεμία, να αφήσουμε το δικαστήριο να ξεκινήσει και όλοι οι παράγοντες να συμβάλουμε στην ομαλή διεξαγωγή της δίκης.