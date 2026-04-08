Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη στον αέρα: «Να μιλήσετε έτσι στον Μητσοτάκη και τον Φλωρίδη»

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, όπου καλεσμένη ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε έντονη αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη, ενώ η Μίνα Καραμήτρου επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει σε ερώτηση που της τέθηκε. Όπως υποστήριξε, υπήρχε παρεμπόδιση και προσβλητική στάση απέναντί της.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης απάντησε: «Αυτά να τα λέτε αλλού, όχι σε εμένα. Στη Βουλή αυτά», γεγονός που κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση.

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν άμεση και έντονη, με την ίδια να απαντά: «Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη ή στον κύριο Φλωρίδη που μιλάει και κάθεστε Παναγίες».

Η τοποθέτησή της ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για τον ρόλο των βίντεο σε υποθέσεις, με αναφορά μεταξύ άλλων στη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι, στο παρελθόν, ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων είχε προβάλει μονταρισμένο βίντεο, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης Κορκονέα.