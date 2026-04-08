Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη στον αέρα: «Να μιλήσετε έτσι στον Μητσοτάκη και τον Φλωρίδη»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε σε ζωντανή εκπομπή του OPEN, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συγκρούεται με τον Νίκο Στραβελάκη.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, όπου καλεσμένη ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε έντονη αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Νίκο Στραβελάκη, ενώ η Μίνα Καραμήτρου επιχείρησε να κατευνάσει την κατάσταση.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δινόταν ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει σε ερώτηση που της τέθηκε. Όπως υποστήριξε, υπήρχε παρεμπόδιση και προσβλητική στάση απέναντί της.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης απάντησε: «Αυτά να τα λέτε αλλού, όχι σε εμένα. Στη Βουλή αυτά», γεγονός που κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση.

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν άμεση και έντονη, με την ίδια να απαντά: «Να μιλήσετε έτσι στον κ. Μητσοτάκη ή στον κύριο Φλωρίδη που μιλάει και κάθεστε Παναγίες».

Η τοποθέτησή της ήρθε στο πλαίσιο συζήτησης για τον ρόλο των βίντεο σε υποθέσεις, με αναφορά μεταξύ άλλων στη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι, στο παρελθόν, ως παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων είχε προβάλει μονταρισμένο βίντεο, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης Κορκονέα.

