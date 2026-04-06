Σεβαστίδης: «Επιτομή της χυδαιότητας η Κωνσταντοπούλου - Έχουμε συγκρουστεί με την κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορος Σεβαστίδης, παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) στον ANT1, εστιάζοντας στη δίκη για τα Τέμπη και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Από την αρχή της συζήτησης τέθηκε στο επίκεντρο η στάση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Χριστόφορο Σεβαστίδη να υποστηρίζει πως τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της δεν λειτουργούν ως δικηγόροι, αλλά με γνώμονα την προσωπική και τηλεοπτική προβολή, επιδεικνύοντας «κυνισμό» απέναντι σε πελάτες και δικαστήριο, όχι μόνο στην υπόθεση των Τεμπών.

Ο ίδιος επικαλέστηκε περιστατικά συμπεριφοράς της Ζωής Κωνσταντοπούλου εντός και εκτός δικαστικών αιθουσών, κατηγορώντας την για πολιτικά παιχνίδια αντί ουσιαστικής νομικής υποστήριξης. «Θα έρθει η σειρά των συγγενών της δικής των Τεμπών που θα διαμαρτυρηθούν για τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι η επιτομή της χυδαιότητας η Κωνσταντοπούλου»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων δήλωσε: «Είναι η επιτομή της χυδαιότητας η Ζωή Κωνσταντοπούλου», κάνοντας λόγο για «βλακώδη» σενάρια, με αφορμή τις κατηγορίες που του απέδωσε περί σχέσεων με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Έχω επισκεφτεί σε όλη τη χώρα το τελευταίο διάστημα πάνω από 20 δικαστήρια λόγων των εκλογών στον κλάδο μας το ερχόμενο διάστημα. Στην Λάρισα, ήταν κανονισμένη συνάντηση εδώ και καιρό, ενώ στην αίθουσα ήταν αρκετοί δικαστές αλλά όχι αυτή που δίκαζε την υπόθεση για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών.

Όταν φύγαμε από τη Λάρισα, μάθαμε ότι η συνάδελφος βρέθηκε στο νοσοκομείο. Αντί να δει τις ευθύνες της η κα Κωνσταντοπούλου, τις μοιράζει σε άλλους. Η δικαστής ζήτησε την αποχή της, η Κωνσταντοπούλου τίναξε στον αέρα τη δίκη για να κάνει σόου. Φταίει ο Σεβαστίδης γι' αυτό; Η κοινωνία; Η δικαστής;»

Συνεχίζοντας, κατήγγειλε ότι «η τραμπούκικη συμπεριφορά δεν έβρισκε αντιστάσεις», μέχρι την αντίδραση της Ένωσης, ενώ έκανε λόγο για κλίμα φόβου ακόμη και σε πολιτικούς χώρους. «Όταν έβριζε τους δικαστές, πού ήταν οι δικηγορικοί σύλλογοι; Το τέρας της ματαιοδοξίας και του καιροσκοπισμού που λέγεται Κωνσταντοπούλου πίνει νερό και μεγαλώνει γιατί κάποιοι το ποτίζουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Με τον Φλωρίδη και την κυβέρνηση έχουμε συγκρουστεί»

Απαντώντας στις αιχμές περί «στήριξης» προς τον Γιώργο Φλωρίδη, ο πρόεδρος της Ένωσης υποστήριξε ότι κατά τη δεκαετή θητεία του έχει δεχθεί τοποθετήσεις «σε όλο το πολιτικό φάσμα».

«Δεν έχω κομματικά κριτήρια», ξεκαθάρισε, επισημαίνοντας ότι «με τον Γιώργο Φλωρίδη συγκρουστήκαμε για την αυστηροποίηση των ποινών, για τις ιδιωτικές φυλακές, για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Κώστας Τσιάρας, σημειώνοντας συγκρούσεις για την ιδιωτική διαμεσολάβηση και υπενθυμίζοντας τη στάση της Ένωσης στο ζήτημα των Δώρων στο Δημόσιο. «Δεν περιμένουμε διαπιστευτήρια από την Κωνσταντοπούλου. Το υπουργείο αντιλαμβάνεται τις θέσεις που διατυπώσαμε και δεν θα απολογηθώ γι' αυτό στην υπαίτια του προβλήματος», ανέφερε.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκει «μιμητές», προκαλώντας εξουθένωση στους δικαστές, ενώ επισήμανε και θεσμικό κενό. «Εάν ένας πολίτης τα κάνει αυτά, αποβάλλεται. Ο δικηγόρος όμως όχι. Το δικαστήριο δεν μπορούσε να αποβάλλει ούτε τον Πλεύρη που χαιρετούσε ναζιστικά.

Η Κωνσταντοπούλου έχει βρει το κενό και το εκμεταλλεύεται. Το ψάξαμε διεθνώς: δεν υπάρχει άλλο κράτος που να αφήνει τέτοιο χάος. Στη Γαλλία την Ζωή Κωνσταντοπούλου την κλείδωσαν εκτός αίθουσας και προχώρησαν χωρίς αυτήν. Δεν μιλάμε για ένταση, αλλά για προπηλακισμούς», είπε.

Κλείνοντας, ο Χριστόφορος Σεβαστίδης πρότεινε την άμεση αποβολή δικηγόρων σε περιπτώσεις ακραίας ή χυδαίας συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων. «Για τον δικαστή υπάρχει αίτηση εξαίρεσης, συζητείται άμεσα και ανεβαίνει άλλος δικαστής. Εμείς ως δικαστές πρέπει να υπομένουμε τους τραμπουκισμούς Κωνσταντοπούλου και να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι;»