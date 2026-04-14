Νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα κινηθεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: «Η ανοχή τελείωσε»

Νομικές ενέργειες στα δικαστήρια κατά της Ζωής και του Νίκου Κωνσταντόπουλου, προαναγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στο φόντο της σκληρής σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών όλο το προηγούμενο διάστημα.

Κάνοντας λόγο για «νομική προστασία των μελών μας απέναντι σε φαινόμενα χυδαίων επιθέσεων κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τονίζει σε ανακοίνωσή της:

«Οι όροι πλέον αλλάζουν. Θα μπει τέρμα στην ασυδοσία ελάχιστων δικηγόρων όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Νίκου Κωνσταντόπουλου και άλλων μιμητών τους, στον εκφοβισμό που ασκούσαν εναντίον των δικαστικών λειτουργών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα. Θα στραφούμε για αστικές αποζημιώσεις εναντίον τους στα πολιτικά δικαστήρια. Θα στείλουμε όλο το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο. Τον ερχόμενο μήνα θα δώσουμε διεθνή διάσταση στο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ένωση δικαστών».

«Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση η οποία θα αναλαμβάνει πλέον συλλογικά των συντονισμό των διαδικασιών. Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!», καταλήγει η ανακοίνωση.