Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Μητσοτάκη: «Ηθικά άθλια η ομιλία του - Τα καθεστώτα πέφτουν επικίνδυνα»

Για «άθλιες κορώνες» του Κυριάκου Μητσοτάκη περί τοξικότητας της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Ήταν ηθικά άθλια η πρωθυπουργική ομιλία, θα είναι από τις τελευταίες του. Τα καθεστώτα όταν πέφτουν είναι επικίνδυνα», υποστήριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επιτέθηκε στην κυβέρνηση τόσο για την υπόθεση των υποκλοπών, όσο και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με φόντο τη σιδηροδρομική τραγωδία.



Με αφορμή όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών, ανέφερε: «Φαντάζεστε έναν αστυνομικό να εμποδίζει την Ντόρα Μπακογιάννη στη δίκη για τη 17 Νοέμβρη; Εκείνη ήταν σεμνή; Αυτό είπατε κύριε Υψηλάντη; Θα κρίνετε το εσείς το ήθος των μανάδων; Οι μανάδες στο έγκλημα των Τεμπών κι εγώ δεν ήμασταν σεμνές;», όπως διερωτήθηκε, στρεφόμενη κατά των γαλάζιων εδράνων.



Όσον αφορά στην υπόθεση με το πτυχίο και το διορισμό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως «από το σκάνδαλο Λαζαρίδη δεν σας σώζει ούτε η σημερινή δήλωσή του ότι θέλει να του καταλογιστούν όσα εισέπραξε. Εσείς έπρεπε να πείτε τι καταλογίζετε σε ένα πρόσωπο που έκανε αδίκημα διαφθοράς κύριε Μητσοτάκη», όπως είπε.



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε για τη προσαγωγή των νεαρών διαδηλωτών στο προαύλιο της Βουλής. «Υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο, είχαν μαζί ένα πανό για να διαμαρτυρηθούν για το έγκλημα που συντελείται στα Προσφυγικά. Υποβλήθηκαν σε εξευτελιστική μεταχείριση. Άσκησαν βία σε μια από τις κοπέλες. Προσήχθησαν ως κακοποιοί, κι εσείς είστε ελεύθερος κι αθώος κύριε Βορίδη...», σχολίασε.



Αίσθηση πάντως προκάλεσε η αποστροφή της προς τον Γιώργο Φλωρίδη, στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών. «Αυτό ξέρετε τι είναι; Είναι το ένα πέμπτο από τα… το τέταρτο θέλετε; Μπορεί να πάρετε και το τρίτο… Είναι το ένα πέμπτο από την απόφαση του δικαστή Ασκιανάκη για τις υποκλοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.