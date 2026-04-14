«Σας παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιοι»: Η Λατινοπούλου μιμείται on air τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Ελένη Λουκά της πολιτικής» χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Τρίτης (14/4).

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι η Πλεύση Ελευθερίας φαίνεται να έχει παγιωθεί δημοσκοπικά σε υψηλές πτήσεις ενώ η Φωνή Λογικής, που είναι επίσης κόμμα διαμαρτυρίας, δεν μπορεί να κερδίσει επιπλέον κοινό, η Αφροδίτη Λατινοπούλου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζοντάς την «χρυσό χορηγό του Μητσοτάκη» και «Ελένη Λουκά της πολιτικής».

Μάλιστα, θέλοντας να ενισχύσει τον ισχυρισμό της, μιμήθηκε τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσφατο επεισόδιο που είχε με αστυνομική στη δίκη για τα Τέμπη.

«Επειδή δεν μπορώ να το πω με λέξεις, θα σας το περιγράψω. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιοι», είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου σηκώθηκε όρθια και κρατώντας το κινητό της πλησίασε τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι την κοίταζαν αμήχανα.

«Έχετε κάποιο πρόβλημα; Με εμποδίζετε, τι κάνατε, με χτυπήσατε; Θα σας καταγγείλω», άρχισε να λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τον Άκη Παυλόπουλο να της επισημαίνει ότι «δεν είναι σωστό, αυτό που κάνετε».