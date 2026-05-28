Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών καταδικάζει τις επιθέσεις δικηγόρων σε δικαστές στην Ελλάδα - Τι αναφέρει

Τη «βαθιά ανησυχία» της για περιστατικά με δικηγόρους που απειλούν δικαστές στην Ελλάδα, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ), λίγο καιρό μετά τη σχετική καταδικαστική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΔΕ) που έθετε στο «στόχαστρο» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της EAJ:

«Τον Οκτώβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) ενημερώθηκε από το μέλος της, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΔΕ), σχετικά με τη βαθιά ανησυχία της για σειρά ολοένα και σοβαρότερων περιστατικών, που προκλήθηκαν από δικηγόρους κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών, τα οποία απειλούσαν δικαστές και, κατ’ επέκταση, την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Τα περιστατικά αυτά υπερέβησαν κάθε ανεκτό όριο σε ένα κράτος δικαίου.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της EAJ απηύθυνε δήλωση (παρατίθεται στο παράρτημα) προς την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και προς όλες τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία της απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι, μολονότι η αντικειμενική κριτική προς τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους είναι επιτρεπτή, δεν είναι αποδεκτό ούτε από άλλες εξουσίες του κράτους ούτε από παράγοντες του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (όπως οι δικηγόροι) να ασκείται κριτική στη δικαιοσύνη κατά τρόπο που να υπονομεύει την ανεξαρτησία της, το κύρος της δικαστικής εξουσίας ή την εμπιστοσύνη του κοινού στη δικαιοσύνη ή που να ενθαρρύνει την ανυπακοή και ακόμη και τη βία κατά δικαστικών λειτουργών.

Η EAJ παρατηρεί:

Δυστυχώς, ούτε αυτή η έκκληση ούτε οι προηγουμένως οργανωμένες συναντήσεις μεταξύ της ΕΔΕ, της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Υπουργείου Δικαιοσύνης οδήγησαν σε ικανοποιητική επίλυση του ζητήματος. Οι εκφοβισμοί συνεχίστηκαν. Νομοθετικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος δεν ελήφθησαν.