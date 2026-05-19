Επανεκλογή της παράταξης Σεβαστίδη στις αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 και 17 Μαΐου 2026, με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού φορέα των δικαστικών λειτουργών.



Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί από όλη τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Παντελής Μπορόδημος (ουσιαστικά επανεκλέχθηκε η παράταξη Σεβαστίδη).



Παράλληλα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του καταστατικού της ΕΔΕ, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως τακτικό μέλος και η Αντεισαγγελέας Εφετών Μαγδαληνή Καλπακίδου, προκειμένου να εκπροσωπείται ο εισαγγελικός κλάδος.

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 10ης και 17ης Μαΐου 2026 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων:



Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ψήφοι

1 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών 975

2 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης 969

3 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης 961

4 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης 799

5 ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης 703

6 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης 644

7 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης 611

8 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης 528

9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών 505

10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης 444

11 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης 444

12 ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) Πρωτοδίκης 414

13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης 405

14 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης 399

15 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης 389





Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ψήφοι

16 ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης 365

17 ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Πρωτοδίκης 355

18 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ Πρωτοδίκης 348

19 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πρωτοδίκης 312

20 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών 307

21 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης 293

22 ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρωτοδίκης 285

23 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών 274

24 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Πρωτοδίκης 215

25 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πρωτοδίκης 82





Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Ε.Δ.Ε , το οποίο προβλέπει ότι «εάν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον ένας Εισαγγελικός Λειτουργός, εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε σε αριθμό τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως» και επειδή δεν εξελέγη η μοναδική υποψήφια Εισαγγελική Λειτουργός ως τακτικό μέλος, τη θέση του 15ου εκλεγέντος κ. Στασινούλα Δημητρίου καταλαμβάνει η κ. Καλπακίδου Μαγδαληνή, Αντεισαγγελέας Εφετών. Κατόπιν τούτων τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

2 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εφέτης

3 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Εφέτης

4 ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφέτης

5 ΤΣΕΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Εφέτης

6 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρωτοδίκης

7 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Πρωτοδίκης

8 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΖΑΧΟΣ) Πρωτοδίκης

9 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) Πρόεδρος Εφετών

10 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εφέτης

11 ΜΠΙΧΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Πρωτοδίκης

12 ΤΕΚΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρωτοδίκης

13 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΜΗΝΑΣ Πρωτοδίκης

14 ΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης

15 ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών



Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

16 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

17 ΒΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εφέτης

18 ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Πρωτοδίκης

19 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΖΩΗ Πρωτοδίκης

20 ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πρωτοδίκης

21 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών

22 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρωτοδίκης

23 ΚΑΛΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Πρωτοδίκης

24 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ Πρωτοδίκης

25 ΒΟΜΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Πρωτοδίκης