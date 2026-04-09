Χαμός στα social media για τον καβγά Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη: «Μόνο που δεν τον δάγκωσε»

Ο έντονος καβγάς ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Στραβελάκη στην χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή προκάλεσε τεράστιο θόρυβο στα social media.

Τα βίντεο από τη στιγμή της έντασης στο TikTok έφτασαν περίπου τις 300.000 προβολές ανά ανάρτηση, με το κοινό να διχάζεται ανάμεσα σε κριτική προς τον παρουσιαστή, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ή τη διαχείριση της εκπομπής.

Παρά την ένταση, το περιστατικό έγινε viral, με τα σχόλια των χρηστών να ποικίλουν από χιουμοριστικά μέχρι σαρκαστικά για τα όσα εκτυλίχθηκαν στην εκπομπή σε ζωντανή μετάδοση.

Άσχετο..Στραβελακης Ζωή....μόνο που δεν τον δάγκωσε!!!ερωτήσεις δεν επιτρέπει!!!θέλω να το δω όλο αλλά θα ανεβάσω πίεση με την τσιριλα — Panagiota Diakoumi (@diakoumi43833) April 8, 2026

Η ένταση ξέσπασε όταν συζητήθηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και οι αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων. Η Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι δεν της επιτρέπεται να απαντήσει πλήρως, ενώ ο Στραβελάκης επέμεινε στις ερωτήσεις του, ανεβάζοντας τους τόνους. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με αναφορές στην υπόθεση Γρηγορόπουλου και κατηγορίες για στοχοποίηση και παραπληροφόρηση.