Η Ζωή έκανε δήλωση 16 λεπτών και 42 δευτερολέπτων (άλλη μια δημοσκόπηση και πάμε για 60λεπτο)

Αν δε κάνω λάθος πρόκειται για το νέο ρεκόρ της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Με τη δήλωση που έκανε μετά από το τέλος της χθεσινής ημέρας της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στήθηκε μπροστά στα μικρόφωνα και στους δημοσιογράφους (ξαφνικά τους αγάπησε) και έκανε μία δήλωση που κράτησε 16 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα...

Την άκουσα βέβαια όλη και μάλιστα στο ένα σημείο που μίλησε με θερμά λόγια για τη δουλειά που κάνουν τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι στη δίκη των Τεμπών έκανα ένα pause / play για να δω εάν έχω ακούσει καθαρά.

Κοντολογίς η κ. Κωνσταντοπούλου προσπάθησε- μεταξύ άλλων -να πείσει την κοινή γνώμη ότι δεν ευθύνεται που τινάχθηκε στον αέρα η δίκη για τα χαμένα βίντεο και πως ένα ολόκληρο σύστημα (εννοείται πως την πολεμάει νυχθημερόν) έστησε αυτή την κρίση.

Από την άλλη βλέποντας αργότερα τη δημοσκόπηση της ALCO, άκουσα τον Κώστα Παναγόπουλο να λέει στον ALPHA πως η ισχυρή δυναμική που καταγράφει - καταρχάς - η Μαρία Καρυστιανού έχει ως βάση ψηφοφόρους που στις προηγούμενες εκλογές έμειναν σπίτι τους, ψηφοφόρους του Βελόπουλου και ψηφοφόρους της Κωνσταντοπούλου.

Για όσους ενδιαφέρονται, ενημερώνω ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα δώσει και συνέντευξη Τύπου τις επόμενες μέρες προκειμένου να μιλήσει για όλα αυτά που σε σκοτεινά δωμάτια εξυφαίνονται ώστε να την τελειώσουν δικηγορικά και πολιτικά.