Τα δάκρυα της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Δε θυμάμαι πόσες φορές έχω δει - δημοσίως - τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δακρύζει.

Αν δε κάνω λάθος μία ακόμη φορά στα χρόνια της «Πρώτης Φοράς» σε μια εκδήλωση για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αλλά ποτέ άλλη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε χθες τη συνέντευξη Τύπου για την οποία σας είχα ενημερώσει - μια συνέντευξη που ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση αφού δεν ήταν στην ώρα της (η Ζωή Κωνσταντοπούλου) και διήρκησε κάτι λιγότερο από... τρεις ώρες.

Συνολικά 21 άτομα άκουσαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να διατυπώνει στο τέλος της συνέντευξης Τύπου αιχμές για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που όπως είπε έχουν υποκατασταθεί πλέον από τους πολίτες δυο εκ των οποίων της υπέβαλαν ερωτήσεις.

Και ήταν πραγματικά φορτισμένη η στιγμή που η κ. Κωνσταντοπούλου άκουσε να της πλέκει το εγκώμιο η Μιρέλα Ρούτσι για τον αγώνα που δίνει προκειμένου να δικαιωθεί το παιδί της που χάθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών κόντρα «σε έναν μηχανισμό που θέλει να πολεμήσει όχι μόνο την ίδια αλλά και την αλήθεια».

Και κάπου εκεί δάκρυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας όπως μπορείτε να δείτε στα σχετικά «καρέ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκινημένη ακούει τη Μιρέλα Ρούτσι



