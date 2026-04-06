Την ανέχθηκαν με τη σιωπή τους και ούτε το όνομά της δεν γράφουν

Mέσα στον χαμό του ΟΠΕΚΕΠΕ κάπως σαν να πέρασε στα «ψιλά» η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα έγιναν στη δίκη για την εθνική τραγωδία των Τεμπών.

Εξέδωσε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση η Ολομέλεια με την οποία με αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια ξεδιπλώνεται ο συνδικαλισμός του κλάδου αλλά προς Θεού δεν υπάρχει καμία ονομαστική αναφορά σε εκείνο το ένα πρόσωπο που πήγε να τινάξει στον αέρα από την αρχή τη δίκη (και τα κατάφερε στην υπόθεση των χαμένων βίντεο).

Τόσα χρόνια άπαντες στο σινάφι των δικηγόρων ανέχονται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είτε γιατί κάποιοι δεν την παίρνουν στα σοβαρά, είτε γιατί κάποιοι άλλοι λένε «που να μπλέξεις τώρα...».

Οπότε το αποτέλεσμα ήταν το εξής:

Η κ. Κωνσταντοπούλου έβγαλε μια απάντηση στην οποία αναφέρει ονομαστικά όλους εκείνους που θεωρεί ότι «ντηλάρουν», όπως λέει, με την κυβέρνηση και τον Φλωρίδη προκειμένου να τη φιμώσουν.

Καταγράφει τι ώρα έφυγαν, σύμφωνα με το δικό της ρολόι, από τη δίκη οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, λέει ότι κάνουν τις δουλειές των... funds και προειδοποιεί ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον των «ανώνυμων συντακτών» του κειμένου της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Ολομέλεια.

Μεταξύ μας, ίσως και λίγα να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Αφού ούτε το όνομά της δεν τολμούν να γράψουν οι συνάδελφοί της μέσα στην ανακοίνωσή τους.