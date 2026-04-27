Διακόπηκε η δίκη για τα Τέμπη λόγω έντασης: «Έλεος πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό», είπε η πρόεδρος

Διακόπηκε εν μέσω μεγάλης έντασης η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (27/4).

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νομιμοποίησης των παριστάμενων προς υποστήριξη της κατηγορίας, οι δικηγόροι των κατηγορούμενων δήλωσαν ότι δεν είναι έτοιμοι να αντιλέξουν για τις παραστάσεις αυτές και επιφυλάχθηκαν να το κάνουν σε άλλη δικάσιμο.

Ωστόσο, η επιφύλαξη των συνηγόρων να τοποθετηθούν επί των ενστάσεων σε άλλη συνεδρίαση προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα υποστήριξης της κατηγορίας. «Είναι προσχηματική η στάση σας και παρακωλύετε τη δίκη», τόνισε ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας Δ. Σκαρίμπας, απευθυνόμενους στους συναδέλφους τους από την υπεράσπιση.

Θρασύβουλος Κονταξής (συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας): Αυτά τα λέτε για να σας ακούσουν οι εντολείς σας.

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Υπήρξε προσπάθεια να γίνει πιστευτό ότι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροί τους δεν επιθυμούν τη δίκη, ψευδολογούν.

Πρόεδρος: Τελειώνετε κύριε συνήγορε αν ψευδολογούν να τους πάτε στα δικαστήρια.

Κωνσταντόπουλος: Θα μας πάνε Σεπτέμβριο αυτές οι φαιές προσωπικότητες που υπάρχουν πίσω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης;

Άγριος καβγάς με Κωνσταντοπούλου

Τα βέλη της στην πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων έστρεψε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας «Δεν έχετε τσίπα; Ντροπή σας».

Απαντώντας οι συνήγοροι υπεράσπισης απευθύνθηκαν στον Θεόδωρο Μαντά, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Επιτέλους Μαντά πάρε θέση, να μας λέει εμάς η Κωνσταντοπούλου ντροπή μας; Τι είναι αυτά! Πριν τους έφταιγε η αίθουσα τώρα τους φταίμε εμείς», φώναζαν συνήγοροι των κατηγορούμενων. Απαντώντας ο κ. Μαντάς ζήτησε να υπάρξει «νηφαλιότητα» για διεξαχθεί η διαδικασία και απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που του φώναζε «ναι ναι να πάρετε θέση κύριε Μαντά» εκείνος της είπε: «Ναι θα πάρουμε».

Ψαρόπουλος (υποστήριξη της κατηγορίας): Θα πρέπει γίνει αντιληπτό ότι δεν πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να καθυστερήσει η εξέλιξη της δίκης

Κονταξής (υπεράσπιση): Είμαστε όλοι εδώ δεν μπορούν να μας κατηγορούν για παρελκυστικά αιτήματα και καθυστέρηση της δίκης.

Τελικά το δικαστήριο έπειτα από σύντομη διάσκεψη ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί αύριο Τρίτη (28/4).

«Εκτός από το συνήγορο των 4 πρώτων κατηγορούμενων οι υπόλοιποι συνήγοροι θα πρέπει να αναπτύξουν τις αντιρρήσεις τους αύριο», είπε η πρόεδρος, προσθέτοντας με αγανάκτηση: «Έλεος, είμαι τόσο ήρεμος άνθρωπος, αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζω».

«Και εμείς», ακούστηκε να φωνάζουν κάποιοι μέσα στην αίθουσα.