Δίκη Τέμπη: «Να εξεταστεί κακουργηματική δίωξη για τον Καραμανλή» ζητούν συγγενείς θυμάτων

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Μανώλη Βονικάκη, η οικογένεια Λάτα και ο Χρήστος Χούπας.

Όπως ανέφερε, οι εντολείς του κατέθεσαν ενόρκως ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, υποστηρίζοντας την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που έχει αποδοθεί στον Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Ο Μανώλης Βονικάκης, δικηγόρος των οικογενειών Χούπα και Λάττα, που έχασαν τα παιδιά τους στην τραγωδία των Τεμπών, ζητά να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή



Βίντεο: Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/3HkOCdX7I3 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 6, 2026

«Δεν περιορίζεται στην παράβαση καθήκοντος»

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικογένειες εξέφρασαν τη σαφή θέση ότι η ποινική ευθύνη του πρώην υπουργού δεν μπορεί να περιοριστεί στην παράβαση καθήκοντος.

Όπως τόνισε, θεωρούν ότι υπάρχει ευθύνη για το βασικό κακούργημα της υπόθεσης, που αφορά τη διατάραξη των συγκοινωνιών.

Ο κ. Βονικάκης σημείωσε ότι αναμένεται η συγκέντρωση των 30 βουλευτών που απαιτούνται, ώστε να ενεργοποιηθεί η μήνυση που έχει κατατεθεί από τον Μάιο του 2025 για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Παράλληλα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν τη διαδικασία, ζητώντας τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή.

«Να εξεταστεί πλήρως η μήνυση»

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η μήνυση διαθέτει πλήρη αποδεικτική τεκμηρίωση και βασίζεται σε «στέρεη νομική σκέψη», επισημαίνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί σε βάθος.

Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε κριτική σε προηγούμενες διαδικασίες, υποστηρίζοντας ότι τα κατηγορητήρια που είχαν τεθεί δεν οδήγησαν σε ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο κ. Βονικάκης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτηση των οικογενειών για την εξέλιξη της υπόθεσης και ζητώντας, όπως είπε, «απονομή δικαιοσύνης».