Τέμπη: Πυρά από τον σύλλογο θυμάτων για την αίθουσα της δίκης - «Παίζουν με τις ζωές μας»

Σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξαπολύει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, με αφορμή τις αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» της Λάρισας.

Οι συγγενείς κάνουν λόγο για μια «προδιαγεγραμμένη επιλογή ακατάλληλης αίθουσας», η οποία, όπως υποστηρίζουν, όχι μόνο υποβάθμισε τη διαδικασία, αλλά δημιούργησε και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια όλων των παρισταμένων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι συγγενείς υποστηρίζουν πως από την πρώτη στιγμή είχαν προειδοποιήσει ότι η συγκεκριμένη αίθουσα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει μια τόσο πολυπρόσωπη και ιστορικής σημασίας δίκη. Μιλούν για ασφυκτικές συνθήκες, αποκλεισμό συγγενών, δημοσιογράφων και κοινού, αλλά και για μια συνολική εικόνα που, κατά την εκτίμησή τους, ενίσχυε την αίσθηση απαξίωσης και συγκάλυψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου θυμάτων Τεμπών:

«Από τις γυψοσανίδες του εμπαιγμού στις δεξαμενές προπανίου: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχεδίασε τη δίκη των Τεμπών με εμπόδια για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2026

Ως Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023, καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή ότι η διαμόρφωση μιας παντελώς ακατάλληλης αίθουσας για τη δίκη των Τεμπών στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» δεν ήταν μια απλή οργανωτική αστοχία, αλλά συνέχιση της προσπάθειας συγκάλυψης. Γι' αυτό οι προφανώς ακατάλληλες συνθήκες για μια τόσο πολυπρόσωπη δίκη, γι' αυτό ο αποκλεισμός των συγγενών των θυμάτων, των δημοσιογράφων και του κοινού. Οι αποκαλύψεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα, για την απομάκρυνση δεξαμενών προπανίου και επικίνδυνων υλικών από το κτίριο μετά από 5 δικασίμους (!), η επακόλουθη απουσία των αναγκαίων προδιαγραφών πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης, επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι το κράτος συνεχίζει να παίζει με τις ζωές μας!

Στη δίκη για ένα έγκλημα που προκλήθηκε από έλλειψη κάθε είδους ασφάλειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στοίβαξε τους συγγενείς των θυμάτων σε μια αίθουσα ανεπαρκή σε σχέση με τον αριθμό των παραγόντων της δίκης, χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα πυρασφάλειας, μη διασφαλίζοντας τελικά την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα όλων των παρισταμένων. Το κράτος, η κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Μιλούσαν για «ανακαίνιση» και «βελτίωση», ενώ επί εβδομάδες ανάγκαζαν εμάς αλλά και τους ίδιους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να συνεδριάζουμε σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες. Ποιος υπέγραψε και ποιος εγγυήθηκε την ασφάλεια των οικογενειών μας, των δικηγόρων και των δικαστών;

Η διακοπή της δίκης για την απομάκρυνση των δεξαμενών αποτελεί την αδιαμφισβήτητη ομολογία της πλήρους ακαταλληλότητας της αίθουσας που ως Σύλλογος αναδεικνύουμε από την πρώτη στιγμή. Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχτούμε συνθήκες, οι οποίες παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης. Απαιτούμε την διεξαγωγή και πρόοδο της δίκης με όλους τους όρους που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έχασαν τα πάντα, ώστε να μπορέσει πραγματικά να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια».