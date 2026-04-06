Ξέσπασμα Πλακιά για τα βίντεο: Πάει κουβά το αφήγημα του φορτίου - Να τα δείξετε στους συγγενείς

«Ας σταματήσει η παραπληροφόρηση και η συνεχείς ροή ψευδών ειδήσεων, μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα και την μη κατάρρευση του αφηγήματος εις βάρος των συγγενών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Πλακιάς σχετικά με τη δίκη για τα χαμένα βίντεο από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του, ο πατέρας και θείος τριών εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς, αναφέρθηκε στα βίντεο και τις φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι και τόνισε πως το βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει στη δικογραφία εδώ και τρία χρόνια.

Μάλιστα, έθεσε ερώτημα στον έναν εκ των πέντε δικηγόρων, δηλώνοντας πως είναι ο μόνος που γνωρίζει τη δικογραφία, λέγοντας: «Γιατί δεν δώσατε τόσο καιρό τώρα στους συγγενείς εκεί στο δικαστήριο όπως και σε όλους μας τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχει στα χέρια του τρία χρόνια τώρα ο πραγματογνώμονας σας τα οποία είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Τι τα κρατάτε; Έχετε τα πνευματικά δικαιώματα αυτών;»

Στο τέλος της ανάρτησης, ο Νίκος Πλακιάς ήταν κατηγορηματικός, απαιτώντας: «Να τα δείξετε στους συγγενείς και να μην τους ταλαιπωρείτε άλλο με αφηγήματα και ιστορίες με δράκους».

Η δίκη για τα βίντεο… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) April 6, 2026

Η ανάρτηση

«Να βάλουμε λίγο στην σειρά και την υπόθεση των βίντεο γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί έχουν μπερδευτεί με την συνεχή ροή πληροφοριών γύρω από την επίμαχη δίκη (η οποία τονίζω δεν έχει καμία σχέση με την κύρια δίκη που ξεκίνησε στην Λάρισα πριν δύο εβδομάδες).

Η δίκη για τα βίντεο είχε σκοπό την μη ανάκτηση αυτών τις πρώτες ημέρες από τον ανακριτή όπως και την διαγραφή ορισμένων από αυτά. Βέβαια μετά από δύο χρόνια βρέθηκαν τα τρία βίντεο με την πορεία της εμπορικής τα οποία ποτέ κανένας!!! Και το τονίζω ότι ποτέ κανένας από τους πέντε έξι δικηγόρους που παραβρίσκονται στην δίκη αυτή (μιας και ο αριθμός των οικογενειών που δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας είναι μόνο 16) δεν αμφισβητεί ένα μισή χρόνο τώρα την αυθεντικότητα αυτών!!!

Ούτε καν για τα προσχήματα μετά και από τις προκλήσεις του Καπερνάρου να τα πάρουν για να δουν την αυθεντικότητα τους. Οπότε καταλαβαίνετε για τι δίκη μιλάμε.

Κατά την πορεία της δίκης και κατά την κατάθεση των δικαστικών πραγματογνωμόνων λέχθηκε ότι οι συγκεκριμένοι είχαν βίντεο και υλικό στους υπολογιστές τους από τις πρώτες ώρες του εγκλήματος.

Αμέσως οι εκεί δικηγόροι άρχισαν τα γνωστά:

Τι κρύβουν τα βίντεο;

Δείχνουν το παράνομο φορτίο; Δείχνουν στοιχεία για εύφλεκτο υγρό; Τα γνωστά.

Κατά την διακοπή της δίκης την εβδομάδα που μας πέρασε δόθηκε στους δικηγόρους το πρώτο μέρος από το υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι δικαστικοί πραγματογνώμονες.

Βέβαια ούτε φορτίο βρήκαν ούτε εύφλεκτο υλικό.

Βρήκαν υλικό που συσχετίζεται με την διαμόρφωση του χώρου τις πρώτες ώρες μετά την σύγκρουση.

Και αρχίσανε (αφού πάει πάλι κουβά το αφήγημα του φορτίου) να λένε πόσο κρίσιμα είναι τα δεδομένα βίντεο για το μπάζωμα και να μην πάνε στράφι η όλη διαδικασία της δίκης.

Βέβαια για να γνωρίζετε και εσείς δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε και θα το μάθουμε τώρα μιας και μέσα στην δικογραφία υπάρχουν τα συγκεκριμένα βίντεο και φωτογραφίες εδώ και τρία χρόνια.

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά την δικογραφία θα τις δει. Μπορεί όχι όλες αλλά τις κύριες και τις βασικές θα τις δει.

Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση και η συνεχείς ροή ψευδών ειδήσεων, μόνο και μόνο για τη δημοσιότητα και την μην κατάρρευση του αφηγήματος εις βάρος των συγγενών.

Από ότι βλέπω την δικογραφία την γνωρίζει μόνο ένας από τους πέντε δικηγόρους εκεί και την χειρίζεται όπως αυτός θέλει απέναντι στους άλλους που δεν την έχουν ανοίξει καν.

Και για το τέλος ένα ερώτημα για τον δικηγόρο που ξέρει την δικογραφία.

Γιατί δεν δώσατε τόσο καιρό τώρα στους συγγενείς εκεί στο δικαστήριο όπως και σε όλους μας τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχει στα χέρια του τρία χρόνια τώρα ο πραγματογνώμονας σας τα οποία είναι πολλαπλάσια από αυτά των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Τι τα κρατάτε;

Έχετε τα πνευματικά δικαιώματα αυτών;

Να τα δείξετε στους συγγενείς και να μην τους ταλαιπωρείτε άλλο με αφηγήματα και ιστορίες με δράκους».