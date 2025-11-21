Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα παραγγέλλει ο Άρειος Πάγος για την ευλογία στα πρόβατα.



Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, σύμφωνα με πληροφορίες, παρήγγειλε σε εννέα Εισαγγελίες Εφετών της χώρας τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί εάν τελέστηκε κι από ποιον το έγκλημα της παραβίασης των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (άρθρο 285 Ποινικού Κώδικα), που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης στην Ελλάδα, της μεταδοτικής νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας ζητάει από τους συναδέλφους του να ερευνήσουν, αν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις, που διώκονται αυτεπάγγελτα.

Η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποστέλλεται προς τους εισαγγελείς εφετών Λάρισας, Θράκης, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Λαμίας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Ναυπλίου και Αιγαίου, με εντολή να διαβιβαστούν στους κατά τόπους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους, τόσο η επιστολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όσο και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν μαζί με την επιστολή αυτή.