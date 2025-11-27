Ευλογιά των προβάτων: Συγκλονιστικός ο αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί

Τραγικά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, ο απολογισμός θανατωμένων ζώων, από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου του 2025, ανέρχεται σε 423 χιλιάδες ενώ έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε συνολικά 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17-23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου δίνοντας έμφαση: