Λυγίζει ο κτηνοτρόφος που θανατώνουν τα ζώα του: «Ας γίνει γρήγορα τουλάχιστον, μην το ζω κάθε μέρα»

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη μην μπορώντας να αντέξει ότι θα θανατωθεί το κοπάδι του.



Πάνω από 200 ζώα του έχουν πεθάνει και τα υπόλοιπα θα θανατωθούν μέσα στις επόμενες μέρες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος πήρε όλα τα μέτρα προστασίας και κατάφερε να σώσει το ένα από τα δύο κοπάδια του.



Μιλώντας στο MEGA είπε ότι τα υπόλοιπα 400 ζώα είναι καλά, γεγονός που πιστοποιεί και ο κτηνίατρος, όπως είπε, αλλά η «νομοθεσία» λέει είναι αυτή που επιβάλει τη θανάτωση και των υπόλοιπων ζώων του.



«Γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν. Τα πρόβατά μου παρουσίασαν 6 Οκτωβρίου τον ιό. Από τα 600 πρόβατα ψόφησαν 207. Τα υπόλοιπα γιατρεύτηκαν από την ευλογιά αλλά μου τα θανατώνουν» είπε χαρακτηριστικά.



Να έρθουν οι κτηνίατροι εδώ στο μαντρί να δουν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σημείωσε για να προσθέσει: «Ας γίνει τουλάχιστον γρήγορα (σ.σ. η θανάτωση των ζώων) για να μην το ζω κάθε μέρα».



Στην ερώτηση αν μπορεί να ξαναφτιαχτεί το κοπάδι του, ο κ. Θεοφίλου ήταν απόλυτος: «Το κοπάδι αυτό δεν ξαναγίνεται, είναι το τελευταίο κοπάδι της φυλής Ρουμλουκίου στην Ελλάδα».

