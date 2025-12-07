Επέστρεψε στο σπίτι ο βοσκός που έπαθε εγκεφαλικό για τα πρόβατά του - Τι λέει η γυναίκα του

Επέστρεψε στο σπίτι του όπου και αναρρώνει ο Κωνσταντίνος Θεολόγος, ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε από συγκίνηση βλέποντας να παίρνουν για θανάτωση τα ζώα του λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όλα σπάνιας τοπικής ράτσας, μια σκηνή που δεν άντεξε και του προκάλεσε εγκεφαλικό.



Η σύζυγός του αναφέρει ότι οι γιατροί τούς ζήτησαν να αποφεύγει κάθε συναισθηματική φόρτιση: «Έπαθε εγκεφαλικό. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται ούτε να ταράζεται», είπε στο STAR. Από τις 6 του μήνα, τονίζει, η οικογένεια ζει μια αδιάκοπη δοκιμασία «εξουθενωτική και αγχωτική», που τους έχει εξαντλήσει ψυχολογικά.





Νοσηλεύθηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών

Ο συμπαθέστατος βοσκός από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε σε βίντεο να αποχαιρετά τα τελευταία 450 πρόβατα της ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου, τα οποία θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο άνδρας δεν άντεξε τη συναισθηματική πίεση των τελευταίων ημερών και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, όπου και νοσηλεύθηκε με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε η κόρη του, η οποία ανέφερε ότι, η κατάσταση του πατέρα της επιδεινώθηκε μετά την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του, που ήταν και τα τελευταία καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής στην περιοχή.

«Σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας»

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», έλεγε ο Κωνσταντίνος Θεολόγος για τα πρόβατα του κοπαδιού του που πρόκειται να θανατωθούν λόγω της ευλογιάς.

Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης εκτρέφει εδώ και δεκαετίες πρόβατα της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου. Πρόκειται για τα τελευταία καθαρόαιμα Ρουμλουκίου που απέμειναν στην περιοχή.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, αλλά και τα παιδιά τους, μεγάλωσαν δίπλα στα ζώα και τα φρόντιζαν ως και σήμερα. «Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους», λέει ο κτηνοτρόφος μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.