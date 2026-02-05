Ασφάλεια 5 αστέρων για τα φορτηγά της Volvo

Η Volvo Trucks προσθέτει δύο ακόμη φορτηγά στη λίστα των μοντέλων της που έχουν λάβει τη μέγιστη βαθμολογία της Euro NCAP, 5 αστέρια. Δύο εκδόσεις του Volvo FH με στάνταρ καμπίνα είναι οι τελευταίες που λαμβάνουν την κορυφαία αξιολόγηση, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της Volvo στον βασικό της πυλώνα: την ασφάλεια.

Μετά τους δύο πρώτους κύκλους αξιολογήσεων της Euro NCAP, όπου όλα τα μοντέλα της Volvo που δοκιμάστηκαν έλαβαν την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, τώρα και το Volvo FH με στάνταρ καμπίνα εντάσσεται στη λίστα.

Μέχρι στιγμής, αυτά είναι τα μοντέλα φορτηγών Volvo με 5 αστέρια στην αξιολόγηση της Euro NCAP:

Volvo FM 4x2 tractor

Volvo FM 6x2 rigid

Volvo FH 4x2 tractor

Volvo FH 6x2 rigid

Volvo FH Aero 4x2 tractor

Volvo FH Aero 6x2 rigid



«Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι η Volvo τηρεί την υπόσχεσή της – η ασφάλεια είναι και θα παραμένει προτεραιότητά μας σε ό,τι κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυθούμε. Θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε ώστε να συνεχίζουμε να ηγούμαστε στον τομέα της ασφάλειας, προστατεύοντας τους οδηγούς και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου» δηλώνει ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Και τα έξι μοντέλα φορτηγών Volvo της λίστας πληρούν επίσης τα λεγόμενα κριτήρια City Safe της Euro NCAP, χάρη στην καλή ορατότητα και την υψηλή απόδοση των ενεργητικών συστημάτων ασφαλείας της Volvo, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου σε συνθήκες αστικής κυκλοφορίας.

Η Volvo ήταν ο πρώτος κατασκευαστής φορτηγών που έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων όταν η Euro NCAP παρουσίασε για πρώτη φορά το σχήμα αξιολόγησης ασφάλειας για επαγγελματικά οχήματα βαρέος τύπου το 2024.

Η βαθμολογία 5 αστέρων από την Euro NCAP σημαίνει ότι το φορτηγό πληροί ή υπερβαίνει κριτήρια όπως η υποστήριξη οδηγού και η αποφυγή σύγκρουσης, προσφέροντας οδική ασφάλεια για τον οδηγό και τους γύρω χρήστες του οδικού δικτύου.

Το όραμα της Volvo Trucks για ένα μέλλον με μηδενικά ατυχήματα αποτελεί τον οδηγό στην προσπάθειά της να βελτιώνει συνεχώς την ασφάλεια των οχημάτων και της κυκλοφορίας, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει συστήματα ασφαλείας που όχι μόνο παρέχουν προστασία, αλλά και προβλέπουν κινδύνους και συμβάλλουν στη μείωση ατυχημάτων.