Η Volvo Trucks παρουσιάζει το αναβαθμισμένο Volvo FL 4x4

Το μοντέλο Volvo FL είναι γνωστό ως ένα συμπαγές και ευέλικτο φορτηγό μεσαίου τύπου. Με αφετηρία αυτά τα χαρακτηριστικά, η Volvo Trucks παρουσιάζει τώρα το τροποποιημένο Volvo FL 4x4, κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου οι πελάτες χρειάζονται αυξημένες δυνατότητες εκτός δρόμου.



«Βλέπουμε μια ξεκάθαρη τάση για αυξημένη ζήτηση αυτού του τύπου φορτηγού από τους πελάτες μας», αναφέρει ο Jan Hjelmgren Head of Product Management στη Volvo Trucks.

«Αυτό το συμπαγές, ευέλικτο και εύκολο στη χειρισμό φορτηγό 4x4 επιτρέπει την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές με δύσκολες συνθήκες – ένα στιβαρό όχημα σχεδιασμένο με σαφή σκοπό.»

Το Volvo FL 4x4 διαθέτει νέους εμπρόσθιους και οπίσθιους άξονες καθώς και νέες σχέσεις αξόνων, ώστε να υποστηρίζει τη μετάδοση σε όλους τους τροχούς. Σε συνδυασμό με το στιβαρό εξωτερικό, τα μονά ελαστικά και την άφθονη απόσταση από το έδαφος, το ανανεωμένο μοντέλο έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και στις υπηρεσίες διάσωσης, πυρόσβεσης, ενέργειας και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και σε στρατιωτικές εφαρμογές.



Οι επιλογές καμπίνας για το νέο μοντέλο περιλαμβάνουν τόσο καμπίνα ημέρας με δύο θέσεις όσο και καμπίνα πληρώματος με χώρο για έξι άτομα. Συγκεκριμένος προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει βαρούλκο, προστατευτική μπάρα (bullbar), προστασία φαναριών καθώς και επιπλέον προστασία του κιβωτίου διανομής κίνησης για ακραία εκτός δρόμου οδήγηση.

Το Volvo FL 4x4 διατίθεται με τον αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα 8 λίτρων της Volvo και οι πελάτες μπορούν να το παραγγείλουν μέσω του δικτύου πωλήσεων της Volvo Trucks. Η παραγωγή ξεκινά τον Νοέμβριο του 2025.