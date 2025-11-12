Λειτουργεία stop/start για τα φορτηγά της Volvo

Η Volvo Trucks παρουσιάζει μια νέα γενιά της τεχνολογίας I-Roll, προσθέτοντας λειτουργία αυτόματης παύσης και επανεκκίνησης του κινητήρα (stop/start) – μια παγκόσμια πρωτιά στη βιομηχανία φορτηγών βαρέος τύπου.

Η νέα αυτή λειτουργία θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ – αποτελώντας την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Volvo για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του κόστους λειτουργίας των μεταφορών. Η πρόσφατη διάκριση της Volvo Trucks με το βραβείο Green Truck 2025 για το Volvo FH Aero αποδεικνύει ότι οι τελευταίες τεχνολογίες και καινοτομίες της έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα καυσίμου.

Η νέα καμπίνα Aero, που παρουσιάστηκε το 2024, και οι περαιτέρω αεροδυναμικές βελτιώσεις από τότε, αποδίδουν σημαντικά σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου και μείωσης εκπομπών CO₂.

Η πιο πρόσφατη καινοτομία της Volvo για εξοικονόμηση καυσίμου έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την ίδια την εταιρεία και βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες I-See και I-Roll.. Η νέα λειτουργία stop/start του κινητήρα ενεργοποιείται μέσω συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων της διαδρομής και των πληροφοριών για την καμπυλότητα του δρόμου. Ο κινητήρας θα απενεργοποιείται προσωρινά όταν εντοπίζεται καθοδική κλίση στην πορεία. Όσο ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, δεν καταναλώνεται καθόλου καύσιμο και συνεπώς δεν υπάρχουν εκπομπές CO₂ από την εξάτμιση.'

«Οι μηχανικοί μας καινοτομούν για μία ακόμη φορά – αναπτύσσοντας μια νέα τεχνολογία κινητήρα που βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα των μεταφορών με φορτηγό», αναφέρει ο Jan Hjelmgren, Head of Product Management της Volvo Trucks και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για απανθρακοποίηση, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε ώστε να κάνουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης ακόμη πιο αποδοτικούς και να μειώσουμε τον αντίκτυπό μας στο περιβάλλον.»

Η νέα λειτουργία stop/start του κινητήρα ενεργοποιείται σε ταχύτητες άνω των 60 km/h. Ανάλογα με παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους και η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η νέα τεχνολογία I-Roll με λειτουργία stop/start κινητήρα μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ έως και κατά 1% πέρα από τις ήδη επιτευχθείσες εξοικονομήσεις. Συνολικά, οι πολυάριθμες καινοτομίες της Volvo αντιπροσωπεύουν σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και θετικό αντίκτυπο τόσο στις εκπομπές που προέρχονται από τις μεταφορές, καθώς και στο λειτουργικό κόστος των μεταφορέων. Θα είναι διαθέσιμη στα Volvo FH και FH Aero με κινητήρα πετρελαίου 13 λίτρων, και οι πελάτες θα μπορούν να την παραγγείλουν από τον Νοέμβριο του 2025.

