Νέο ορόσημο για τα φορτηγά της Volvo

Φορτηγά που βρίσκονται διαρκώς σε κίνηση, είναι ασφαλή και προσφέρουν μέγιστο χρόνο διαθεσιμότητας και παραγωγικότητας στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό είναι που θέλει να πετύχει η Volvo Trucks με τις ψηφιακές και συνδεδεμένες υπηρεσίες της προς τους πελάτες.

Τα σύγχρονα φορτηγά βαρέος τύπου είναι εξελιγμένα οχήματα, εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα λογισμικού, αντίστοιχα με αυτά των επιβατικών αυτοκινήτων. Στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η συνδεσιμότητα. Σήμερα, περισσότερα από ένα εκατομμύριο συνδεδεμένα φορτηγά Volvo κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και μπορούν να αξιοποιούν το πλήρες φάσμα υπηρεσιών της εταιρείας.

«Χάρη στις συνδεδεμένες υπηρεσίες, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους οδηγούς με πολλούς τρόπους – βελτιστοποιώντας τον χρόνο διαθεσιμότητας, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και καθιστώντας όλη τη λειτουργία του φορτηγού πιο αποδοτική και ασφαλή. Είναι φανταστικό που πλέον έχουμε ένα εκατομμύριο συνδεδεμένα φορτηγά Volvo στους δρόμους», δηλώνει ο Jan Hjelmgren, SVP Product Management Volvo Trucks.

Ένα φορτηγό είναι εργαλείο δουλειάς για τις μεταφορικές εταιρείες και πρέπει να βρίσκεται στον δρόμο για να προσφέρει αξία. Οι υπηρεσίες μας μπορούν πραγματικά να συμβάλουν σε αυτό. Μακροπρόθεσμα, αυτό συνεισφέρει στη λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας μας».

Υπηρεσίες με ξεκάθαρο σκοπό

Η Volvo προσφέρει συνδεδεμένες υπηρεσίες σε δύο βασικούς τομείς: Διαθεσιμότητα (Uptime) και Παραγωγικότητα (Productivity). Οι υπηρεσίες Διαθεσιμότητας βασίζονται στη χρήση ασύρματης συνδεσιμότητας για λειτουργίες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση και ο έλεγχος των οχημάτων, καθώς και η πρόβλεψη πιθανών βλαβών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του φορτηγού και τη μείωση του χρόνου εκτός δρόμου.

Η φθορά βασικών εξαρτημάτων του φορτηγού μπορεί να παρακολουθείται, επιτρέποντας έναν βελτιστοποιημένο προγραμματισμό συντήρησης και διασφαλίζοντας ότι το όχημα θα λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα την κατάλληλη στιγμή. Στις υπηρεσίες Διαθεσιμότητας περιλαμβάνονται επίσης οι ενημερώσεις λογισμικού των φορτηγών εξ αποστάσεως (over-the-air), ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επισκέψεις στα συνεργεία.

Οι υπηρεσίες Παραγωγικότητας επικεντρώνονται στη βελτίωση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των πελατών και στη μείωση του κόστους, μέσω συστημάτων διαχείρισης στόλου και εργαλείων προγραμματισμού. Επιπλέον, περιλαμβάνουν λύσεις που βοηθούν τους οδηγούς να βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου και την οδική ασφάλεια, καθώς και λειτουργίες ψυχαγωγίας και άνεσης.

Τα συνδεδεμένα φορτηγά ενισχύουν την καινοτομία Τα συνδεδεμένα φορτηγά διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων της Volvo. Τα δεδομένα που μπορούν να αντληθούν από τα φορτηγά αναλύονται και προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά τους, οδηγώντας τελικά σε ταχύτερη ανάπτυξη προϊόντων και σε καινοτόμες νέες λύσεις.

«Η συνδεσιμότητα αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της μεταμόρφωσης αυτού του κλάδου. Μέσω προηγμένων αναλυτικών μεθόδων και τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να αναλύσουμε μεγάλα ποσά δεδομένων και να χρησιμοποιήσουμε τα ευρήματα στην ανάπτυξη των προϊόντων μας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ωφελούν τους πελάτες μας, καθιστώντας τις μεταφορές πιο παραγωγικές, πιο βιώσιμες και ασφαλείς», δηλώνει ο Jan Hjelmgren.