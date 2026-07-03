ask_Alexis - Δείτε το βίντεο

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Μπαίνει δυναμικά στα social media ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να διαλυθεί για η χάρη του, εκείνος ξεκινάει ένα κύκλο «συνεντεύξεων» για θέματα της καθημερινότητας με τίτλο: «Τώρα Μιλάμε».

Βίντεο όπου εμφανίζονται πολίτες να ρωτούν τον κ. Τσίπρα και εκείνος απαντά με βάση τις προτάσεις του κόμματός του. Πρώτο επεισόδιο: Το στεγαστικό.

Γράφει στο Facebook ο κ. Τσίπρας:

Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είπαμε ότι θα δώσουμε τον λόγο στους πολίτες και αυτό κάνουμε.



Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις «Τώρα Μιλάμε» σε όλη την Ελλάδα και τώρα προχωράμε σε ακόμα μία μορφή διαλόγου μαζί.



Οι πολίτες με ρωτάτε κι εγώ σας απαντώ και σήμερα ξεκινάμε από το πολύ σοβαρό θέμα του στεγαστικού.

Δείτε το βίντεο