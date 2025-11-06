Ασλανίδου: Η Μαρινέλλα μου έλεγε "μικρή έχεις ωραία φωνή αλλά μην κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς"

Η Μελίνα Ασλανίδου θυμήθηκε την πορεία της στο τραγούδι και το ξεκίνημά της, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» και παραδέχθηκε ότι στην αρχή δεν αντιλαμβανόταν πόσο ξεχωριστή είναι η χροιά της φωνής της.

«Ήξερα από 4 χρονών ότι αγαπώ τη μουσική και το τραγούδι, τραγουδούσα τα "Τσίλικα" της Χαρούλας Αλεξίου. Έπρεπε με κάποιον τρόπο να φύγω από το σπίτι, για να κυνηγήσω το όνειρό μου. Έτσι πέρασα βοηθός μικροβιολόγου. Αν έλεγα στους γονείς μου ότι θα πάω στο ωδείο, θα μου έλεγαν ότι αποκλείεται. Επειδή είχα έντονο σεβασμό για τους γονείς μου, δεν θα άφηνα τον θυμό μου να υπερισχύσει. Θα έκανα αυτό που θα μου έλεγαν εκείνοι» εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Τραγουδούσα συνέχεια στο καφέ που δούλευα ως σερβιτόρα και ένας φίλος μου πρότεινε να πάω να δουλέψω σε ένα ρεμπετάδικο της Θεσσαλονίκης, στο "Αβγό του Κόκορα". Είχαν έρθει να με ακούσουν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Κότσιρας, η Τσαλιγοπούλου, η Αρβανιτάκη, η Καννά. Πήγαινε από στόμα σε στόμα...».

Και καταλήγοντας εξήγησε: «Στην αρχή δεν καταλάβαινα πόσο ξεχωριστή είναι η χροιά της φωνής μου. Η Δήμητρα Γαλάνη μου το είχε τονίσει. Η Μαρινέλλα μου έλεγε "μικρή, έχεις ωραία φωνή αλλά δεν θα κοιτάς τα πόδια σου όταν τραγουδάς". Η ουσία είναι να μην χάνεις την επαφή με τον εαυτό σου, αν και όποιος άνθρωπος εκτίθεται, "φεύγει" λίγο. Είναι κομμάτι αυτού του δρόμου, εκεί μαθαίνεις όμως τη γείωση».