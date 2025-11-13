Μελίνα Ασλανίδου: «Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήθελα να κάνω παιδί, προσπάθησα, αλλά δεν ευοδώθηκε»

Η Μελίνα Ασλανίδου ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού και μίλησε για τη μεγάλη επιθυμία που είχε στο παρελθόν να γίνει μητέρα. «Κάποια στιγμή στη ζωή μου ήθελα να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα. Από την άλλη προχωράω και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθέτηση κάποιου παιδιού, απλά δεν το έχω πει ότι θα το κάνω άμεσα. Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί δεν βλέπεις τίποτα άλλο».

Ο γάμος

«Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω ότι θέλω να παντρευτώ. Φόρεσα το νυφικό της φίλης μου που παντρευόταν, είναι έθιμο στη Βόρεια Ελλάδα, θεωρείται γούρι, το φορούσαμε γιατί έτσι έκαναν όλα τα κορίτσια. Η κοπέλα χώρισε, εγώ δεν θέλω να χωρίσω, θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου τέλος. Τώρα πια είμαι κατασταλαγμένη μέσα μου.

Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, ζεις μαζί και μένεις μαζί, είστε σαν παντρεμένοι. Κάποιοι παντρεύονται γιατί θέλουν το πάρτι, ή θέλουν την ευλογία γιατί είναι ένα χριστιανικό. Αν σκεφτόμουν το ενδεχόμενο ενός γάμου θα ήθελα να γίνει χριστιανικά, να πάω στην εκκλησία δηλαδή και να μην είναι κανείς άλλος εκτός από τη νύφη, τον γαμπρό και τον κουμπάρο, αυτό, that’s it. Τίποτα άλλο. Το πάρτι θα γίνει σε μια άλλη στιγμή».

Το κεφάλαιο “The Voice”

«Νομίζω ότι την αναγνωρισιμότητα που έλαβα από το “The Voice” τη διαχειρίστηκα καλά, με ηρεμία. Στην αρχή βέβαια όταν έπεφτε ο κόσμος πάνω μου, εκεί τρόμαζα λίγο. Δεν το είχα μάθει εγώ αυτό. Έγινα λίγο mainstream, ωραίο είναι, δεν με πείραξε. Το πέρασα το στάδιο που δεν ήθελα να γίνω mainstream, ήταν μια πεποίθηση πολύ ριζωμένη μέσα μας γιατί αυτή ήταν η βασική, οπότε εγώ έπρεπε να αλλάξω πεποίθηση μόνη μου».