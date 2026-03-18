«Ασπίδα του Αχιλλέα» - Υπεύθυνη αντιπολίτευση και πατριώτες με... δόσεις

Η ισχύ μιας χώρας μετριέται βάσει της αποτελεσματικότητας του αμυντικού της αποτρεπτικού, αλλά και βάση του αρραγούς του εσωτερικού μετώπου.

Και όπως έδειξε η προχθεσινή ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και Άμυνας της Βουλής για το δεύτερο στη χώρα μας μένει να διανυθεί πολύ μεγάλη απόσταση.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη ψήφισαν παρών, ενώ ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν τη δημιουργία θόλου προστασίας της ελληνικής επικράτειας (Ασπίδα του Αχιλλέα), όπως περιέγραψε το πολυεπίπεδο μηχανισμό αποτροπής των από αέρας απειλών ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που το προηγούμενο διήμερο βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου είχε μεταξύ άλλων επαφές με τον Βρετανό ομόλογο του John Healey.

Έμπειρος κοινοβουλευτικός από την πλευρά της πλειοψηφίας διερωτάτο μετά την προαναφερθείσα διαδικασία τι μήνυμα εκπέμπει η χώρα σε γείτονες, συμμάχους, αλλά και αντιπάλους, ιδίως σε μία περίοδο γενικευμένης ανασφάλειας, εξ αιτίας των δύο πολέμων στον Περσικό Κόλπο και την Ουκρανία.

Το ερώτημα, μάλιστα, εκφεύγει του ρητορικού σχήματος, όπως λέει η ίδια πηγή, όταν στο Πεντάγωνο έχουν ήδη δεχθεί κρούσεις από άλλες χώρες, που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον να προμηθευθούν το αντι – σύστημα drone «Κένταυρος», η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ήδη δοκιμαστεί και στις εν εξελίξει περιπολίες των μονάδων επιφάνειας «Ψαρά» και «Ύδρα» στην Κύπρο και την Ερυθρά Θάλασσα τις τελευταίες ημέρες και μήνες αντιστοίχως.