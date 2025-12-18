LIFE Showbiz

Αθηνά Μαξίμου: Ξεχειλίζει έρωτα το μήνυμα για Χειλάκη «Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου»

Το ζευγάρι είναι μαζί πάνω από είκοσι χρόνια και η ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί για τα 55α γενέθλιά του.

φωτογραφία NDP
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στον χώρο της showbiz είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης και η σύζυγός του Αθηνά Μαξίμου και δεν χάνουν την ευκαιρία να μιλούν με τα πιο τρυφερά λόγια ο ένας για τον άλλον.

Ο γνωστός και επιτυχημένος ηθοποιός έχει γενέθλια σήμερα και η γυναίκα της ζωής του θέλησε να του ευχηθεί με ένα μήνυμα γεμάτο λόγια αγάπης που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

«Χιλιόχρονος αγάπη μου».

Αυτός ο άνθρωπος σήμερα έχει γενέθλια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Όμως για εμένα είναι εδώ και είκοσι χρόνια η ζωή που ζω. Είναι η ζωή που αγαπώ. Είναι η ζωή με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές, τις ευτυχίες και με τις λύπες, τις απώλειες, τις δυσκολίες. Είναι η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου. Είναι η πραγματικότητά μου και τα ονείρατά μου.

Είναι ο κόπος μου και η ανταμοιβή μου. Είναι η συμ-φωνή μου και η δια-φορά μου. Είναι ο συν-τροφός μου και η συν-ουσία μου. Είναι η πίστα ενός χορού, ενός παιχνιδιού κι ενός αγώνα. Είναι το τράβηγμα, η ώθηση, το φρένο και το γκάζι μου. Μα πάνω από όλα είναι η εκλεκτική συγγένειά μου, η επιλογή και η ευθύνη μου. Χρόνια πολλά αγαπημένε μου, μοναδικέ μου, συνοδοιπόρε μου.

