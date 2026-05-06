Άτιμο πράγμα το copy paste

Φαντάζομαι το χαμό που θα κάνουν νεοδημοκράτες με αυτό το νομικό «φάλτσο» της Κοβέσι με τα λάθος κλητήρια σε βουλευτές της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως γνωρίζετε, πάντα κάποιος... υπάλληλος φταίει και φυσικά αυτό το άτιμο το copy paste.

Δηλαδή ένα τυπικό... τυπογραφικό λάθος που θα διορθωθεί - φαντάζομαι - από τη στιγμή που σίγουρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανάγκη από περισσότερους πόρους και «χέρια» για να βγαίνει η δουλειά.

Κατά τα άλλα, φαντάζομαι επίσης, ότι διάφοροι νεοδημοκράτες θα έχουν την ευκαιρία με αυτή τη... μικρή γκάφα να βγάλουν το άχτι τους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το Μέγαρο Μαξίμου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλο το προηγούμενο διάστημα.