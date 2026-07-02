Attica Πολυκαταστήματα: Η πρώτη εταιρεία Premium Brands που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο

Το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπησε σήμερα η «Attica Πολυκαταστήματα» που εισήχθη στο ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι η πρώτη εταιρεία λιανικού εμπορίου και αγαθών πολυτελείας (premium brands) που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο δημιουργώντας μία νέα κατηγορία.

Αναφερόμενος στην είσοδο , ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε: «Είμαστε η πρώτη εταιρεία που προχωράμε στην είσοδο, χωρίς άντληση νέων κεφαλαίων» τόνισε κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings

«Είναι μια ξεχωριστή ημέρα που επισφραγίζει μια επιτυχημένη πορεία σημείωσε» ο Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Πολυκαταστήματα και συνέχισε τονίζοντας ότι η είσοδος ανοίγει νέο κεφαλαίο ανάπτυξης.

«Για μια μοναδική και ιστορική στιγμή για την εταιρεία μας» μίλησε ο πρόεδρος του ΔΣ Attica του ΔΣ, Π. Κανελλόπουλος, ο οποίος ευχαρίστησε όλα τα στελέχη και τον «υπερπρόεδρο», όπως τον χαρακτήρισε, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου, ο κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι αναζητά πιθανή εξαγορά από τον Σεπτέμβριο.