Πολυκαταστήματα Attica: Στα 3,2 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης στη δημόσια προσφορά

Οι Attica Πολυκαταστήματα διαθέτουν έως 17,1 εκατ. μετοχές μέσω δημόσιας προσφοράς προς ευρύ φάσμα επενδυτών στην Ελλάδα. Ως ανώτατη Τιμή Διάθεσης ορίστηκε, σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, το ποσό των €3,20 για εκάστη των Προσφερόμενων.

Η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με τον Πωλητή Μέτοχο, όπως ισχύει, μέσω βιβλίου προσφορών (διαδικασία “Βook Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από τα ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο πρόσωπα, τα οποία ορίστηκαν με το από 15.06.2026 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου.

Για τον προσδιορισμό του Εύρους Τιμής Διάθεσης ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση, τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς, όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού Εύρους Τιμής

Διάθεσης: Κατώτατη Τιμή Εύρους €3,00 / Ανώτατη Τιμή Εύρους €3,20.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στη Δημόσια Προσφορά, ούτε στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών και των προσφερόμενων μετοχών μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, καθώς το σύνολο των καθαρών εσόδων από τη Δημόσια Προσφορά και την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων θα περιέλθει στον Πωλητή Μέτοχο.