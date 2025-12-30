Αύγουστος Κορτώ: «Είναι υπέροχο να φοράς τα ρούχα της αγάπης σου» - Η τρυφερή του ανάρτηση

Ο Αύγουστος Κορτώ φόρεσε το κοστούμι του άντρα του και φωτογραφήθηκε μαζί του στο Instagram αποκαλύπτοντας πως κάθε φορά που έχει φορέσει κοστούμι είναι πάντα του Τάσου και νιώθει σαν παιδάκι που ντύθηκε μεγάλος, αφού ο σύζυγός του είναι πολύ ψηλός! «Εδώ και είκοσι δύο χρόνια, όσες φορές έχω φορέσει κοστούμι, είναι σχεδόν πάντα του Τάσου - με τα μπατζάκια μαζεμένα, γιατί παντρεύτηκα ντερέκι.

Μου φαίνομαι αλλόκοτος όταν είμαι κουστουμαρισμένος - σαν παιδάκι που μασκαρεύτηκε μεγάλος. Όχι πως είμαι και κάτι άλλο. Αλλά είναι υπέροχο να φοράς τα ρούχα της αγάπης σου. Γραβάτα - χάδι, σακάκι - αγκαλιά. Πώς να μην χαμογελάς;», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram.

«Με κράτησε στη ζωή με κάθε δυνατό τρόπο»

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2004 και έκτοτε έχουν περάσει πολλά μαζί που τους έχουν δέσει σαν ζευγάρι, όπως είχε εξομολογηθεί ο συγγραφέας πρόσφατα σε συνέντευξή του. «Τον Τάσο τον γνώρισα το 2004... Μου έδωσε τα πάντα. Με κράτησε στη ζωή με κάθε δυνατό τρόπο. Μου έδωσε τη δυνατότητα να ονειρεύομαι μια καλύτερη ζωή και τη ζωή αυτή τη φτιάξαμε και τη ζούμε μαζί εδώ και 20 χρόνια. Ό,τι συνέβη πριν, μπορεί να ξεχαστεί.

Τη δεκαετία του ’90 πέθαιναν ακόμη άνθρωποι από AIDS και στην πλειονότητά τους ήταν ομοφυλόφιλοι. Έλεγαν “μην πεις ότι είσαι ομοφυλόφιλος, γιατί μπορεί να καταστραφεί η ζωή σου”. Πολλοί γονείς και ανάμεσά τους ο πατέρας μου, εκπαιδεύτηκαν. Κατάλαβε ότι προφανώς κουβαλούσε τις καθηλώσεις της γενιάς του».