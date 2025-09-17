Αύγουστος Κορτώ: Το facebook κατέβασε ανάρτησή του «Είμαι ένας απλός άρρωστος...»

Μια ανάρτηση σχετικά με την ψυχική υγεία και τα ψυχοφάρμακα έκανε ο Αύγουστος Κορτώ την οποία κατέβασε το facebook και εκείνος θέλησε με επόμενο ποστ να διαμαρτυρηθεί.

Η πρώτη ανάρτηση ξεκινούσε: «Αυτό είναι ένα από τα πρωινά μου χάπια. Το παίρνω εδώ και πάνω από 7 χρόνια, καθώς είναι το πλέον ενδεδειγμένο για ασθενείς με διπολική διαταραχή Tύπου I... Έχει αποτρέψει με τρομερή αποτελεσματικότητα τις εκτινάξεις του θυμικού προς τα πάνω ( μανία ) ή προς τα κάτω ( κατάθλιψη)».

Και στην συνέχεια αφού μιλούσε για τα ψυχοφάρμακα νεότερης γενιάς και πόσο έχουν δαιμονοποιηθεί, κατέληγε: «Όσο το κράτος αρνείται να εκπαιδεύσει τους πολίτες του, όσο η ψυχική υγεία παραμένει καταπλακωμένη απ' το στίγμα και τις κακόβουλες παρανοήσεις, άνθρωποι θα υποφέρουν, θα πεθαίνουν».

Και η επόμενη ανάρτηση του συγγραφέας ήταν η εξής:

«To Facebook κατέβασε την ανάρτηση για τα ψυχοφάρμακα γιατί η φωτό μπορεί να προωθούσε παράνομες ουσίες. ΟΚ, ο αλγόριθμος είναι χοντροκομμένος, και δεν ασχολείται με το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Αλλά ακόμα κι αν οι δυνατές φωνές για την ψυχική υγεία σχεδόν απουσιάζουν, ακόμα κι αν το κράτος αδιαφορεί για την ουσιαστική καταπολέμηση του στίγματος - με όπλα την ενημέρωση, τη διαφώτιση, τη βασισμένη στην επιστήμη ανθρωπιά - εγώ θα συνεχίσω να μιλάω.

Δεν είμαι γιατρός, ούτε επηρεάζω την πολιτική για την ψυχική υγεία. Είμαι ένας απλός άρρωστος μέσα στο πλήθος των ψυχικά αρρώστων, που εμπιστεύτηκε την ψυχιατρική και τα ψυχοφάρμακα, και μαζί με την αγάπη που έλαβε και λαβαίνει, κατάφερε να βγει πολλές φορές απ’ το σκοτάδι, να γλιτώσει από τον θάνατο. Είμαι εφτάμισι χρόνια γερός - περισσότερα απ’ όσα φανταζόμουν ποτέ ότι θα μου αναλογούσαν - και μολονότι δεν μπορώ να τα φωτογραφίσω, χρωστώ σε τεράστιο βαθμό την ανέλπιστη, υπέροχη υγεία μου στα φάρμακα που παίρνω.