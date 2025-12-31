Κώστας Λεφάκης: «Οι έρωτες είναι ασύμφοροι, διότι το 70% των ανθρώπων διαλέγουμε τον λάθος σύντροφο»

Ο Κώστας Λεφάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 “Καλύτερα Αργά” και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τον έρωτα και πως εκείνος κατάφερε να τον κουμαντάρει, αλλά και το πεπρωμένο από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς… «Ζω και λειτουργώ με αλώβητο το συναίσθημα. Όταν κοιτάζω έναν αστρολογικό χάρτη δεν συμμετέχει το συναίσθημά μου. Λέω τη διάγνωση χωρίς να πω αντιπαθώ ή συμπαθώ τον άλλον. Λες αυτός έχει αυτή την αξία, τη δυναμική και τη δυνατότητα ή αυτός δεν την έχει, αλλά δεν μου επηρεάζει το συναίσθημα. Ίσως αυτό έχει έρθει μετά από τόση πείρα και τόσα χρόνια με ατελείωτο διάβασμα και γράψιμο.

Στη νεαρή μου ηλικία που μου έχει τύχει δυο φορές με άνθρωπο που ερωτεύθηκα, έβαλα φρένο, διότι αν ακολουθούσα αυτήν την ατραπό δεν θα συνέχιζα με επιτυχία την άλλη, της καριέρας ως ιδιοσυγκρασία. Έβαζα στοπ!

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχεις το συναίσθημα και να κάνεις μια θυσία προτιμώντας έναν τομέα αντί έναν άλλον. Να μην μπερδεύεις το συναίσθημα με τον μηχανισμό της σκέψης ή να μην συμμετέχει όταν είναι να πάρεις αποφάσεις. Εκείνος ο έρωτας ήταν λιγάκι ασύμφορος. Πάντα οι έρωτες είναι ασύμφοροι, διότι το 70% των ανθρώπων ιστορικά διαλέγουμε τον ή την λάθος σύντροφο».

«Γεννιόμαστε για να γίνουμε»

«Σήμερα που έφτασα σε αυτήν την ηλικία νομίζω πως ναι, είχα σκοπό στη ζωή γιατί πιστεύω πάντα στο πεπρωμένο. Γεννιόμαστε για να γίνουμε. Εάν δεν γίνουμε θα το κρατάμε αυτό για το οποίο γεννιόμαστε σαν στοιχείο, σαν ταλέντο, σαν ικανότητα. Μπορεί κάποιος να είναι ένας αφανής ήρωας που θα βγάζει το ταλέντο του στον δικό του μικρόκοσμο κάνοντας κάτι άλλο, το οποίο όμως θα το κάνει καλά.

Η ώρα και η στιγμή της γέννησης μαζί με τον χρόνο που γεννιόμαστε καθορίζουν τα ταλέντα μας. Όλοι έχουμε μια αποστολή, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τύχη ονομάζουμε ό,τι δεν ξέρουμε να προβλέψουμε ή να γνωρίζουμε, ενώ δεν υπάρχει αυτό. Όλοι έχουμε τις αποστολές και όλοι καλούμεθα κατά περιόδους να αναμετρηθούμε με το πεπρωμένο. Τις περισσότερες φορές γινόμαστε θύμα του! Και αυτοί που δεν γίνονται θύμα -είναι πολύ λίγες περιπτώσεις- και τον νικούν, λέγονται ήρωες ή την παλιά εποχή ημίθεοι».



