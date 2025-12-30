Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Η κόρη μου πηγαίνει σχολείο στο Παρίσι - Ζει με μια γαλλική οικογένεια»

Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ήταν καλεσμένη στο “Happy Day” και μίλησε για την κόρη της Μελίνα και το πως βιώνει τη συνεπιμέλεια που έχουν οι γονείς της. «Τα παιδιά χρειάζονται και τους δύο γονείς. Δεν είμαστε όμως όλοι τυχεροί. Η Μελίνα ξέρω ότι έχει κουραστεί να μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα σε δύο σπίτια, αλλά νομίζω ότι δυναμώνει. Τώρα πηγαίνει Β΄Λυκείου σε ένα σουηδικό σχολείο στο Παρίσι. Είναι συνηθισμένο σε παιδιά που έχουν την επιλογή. Ζει σε μια γαλλική οικογένεια, κυκλοφορεί κανονικά με το μετρό.

Είναι πολύ διαφορετικό να είναι σε άλλη χώρα, αλλά της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, θέλει να ζήσει, έχει μια δίψα να μάθει πράγματα, θέλει να μάθει γαλλικά και να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Έχει ωριμάσει, θεωρεί ότι δεν την ταΐζουν όσο πρέπει. Θεωρώ ότι θα της είναι δύσκολο να επιστρέψει στη Σουηδία, της φαίνεται μικρή, έτσι μου λέει».

«Είμαι έτοιμη να ανοίξω την καρδιά μου»

Η Πασχαλίδου δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τους Σουηδούς και να μιλήσει για την προσωπική της ζωή. «Οι Σουηδοί άντρες είναι πιο κρύοι, είναι πιο πολύ της λογικής. Εδώ πέρα φλερτάρουν πιο ανοιχτά, αλλά γενικώς φοβούνται το ελληνικό ταμπεραμέντο.

Το 2026 μακάρι να μπει ξανά ο έρωτας στη ζωή μου. Δεν ήθελα να κάνω κάτι όσο η Μελίνα ήταν στην εφηβεία, δύσκολη ηλικία. Ήμουν αφοσιωμένη σε εκείνη και στη δουλειά μου. Τώρα όμως αισθάνομαι και ώριμη και έτοιμη, ήμουν σε silent retreat. Τώρα ένιωσα ότι είμαι έτοιμη να ανοίξω την καρδιά μου».